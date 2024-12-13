我是廣告 請繼續往下閱讀

台南地檢署日前偵辦「環保蟑螂」案件，發現台南歸仁分局許姓所長，涉嫌洩密及違反貪污治罪條例，檢方12日上午前往許姓所長辦公室等處搜索，並帶回許姓所長和林姓業者，同時傳喚2名證人到案說明，訊後認為許姓所長犯罪嫌疑重大且有滅證、勾串共犯之虞，聲請羈押許姓所長，並諭知林姓業者10萬元交保，2位證人訊後請回。據了解，檢方是在偵辦該起環保案件過程中，清查可疑對象時，發現許姓所長和業者曾多次見面吃飯，疑似有不正當往來，昨（12）日上午由檢察官指揮督察室、廉政署南部地區調查組，兵分33路搜索帶回23名涉案被告，其中還包括環保公司高層及通緝犯。台南地檢署訊問後，檢察官認定許男涉犯洩密及貪污治罪條例收賄等罪嫌，犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，當庭逮捕，並向台南地方法院聲請羈押禁見；林姓業者則涉犯行賄罪嫌，以10萬元交保；其餘2名證人訊後請回。涉案的許姓所長曾於2015年，在歸仁分局擔任派出所長時，因酒駕撞上路人造成其重傷被拔官，但後來又回到所長一職，去（2023）年值勤抓酒駕民眾，還遭對方撞傷，如今卻疑似和業者有不正常往來，遭到檢方聲押。