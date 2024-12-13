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紐約大都會今在主場花旗球場為Juan Soto舉行加盟記者會，根據《紐約郵報》指出，當Soto被問及在休賽季時是否有與紐約洋基的前隊友們聯絡，Soto則直言「在投身自由市場後，就並未與洋基隊任何隊友交談，自離開球隊後，就再也沒有跟任何人有溝通與交流。」洋基在今年拿下美聯冠軍，但在世界大賽不敵洛杉磯道奇，在記者會上Soto談到在洋基的1年經歷，並表示，「這不是能用言語形容的，對我來說是一個很不可思議的賽季，我在那度過了美好的時光，要離開那是很艱難的決定，但最終我在與家人仔細討論與考量後，做出了加盟大都會的決定。」Soto生涯曾在2019年時效力華盛頓國民時捧起生涯首冠，談到自己在效力洋基時追求生涯第2冠，Soto透露，「我仍非常享受那段過程，但闖進世界大賽並不會影響我在簽約時的決定。」過去提到紐約，大家都會認為是紐約尼克、紐約洋基的城市，當被問到是否讓大都會成為紐約的代表，Soto則說：「紐約一直都是屬於大都會的城市，我認為我們只是需要將球隊帶到最頂端，相信我未來拿下總冠軍的數量會告訴大家，紐約是屬於洋基還是大都會的。」