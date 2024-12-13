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美國11月生產者物價指數（PPI）經季節調整後月增0.4%，高於預期，美股12日四大指數收低。台北股市今（13）日開低震盪，早盤一度跌破23000點，台積電平盤震盪，盤面焦點股有IC設計族群、矽光子概念股，以及博通概念股。道瓊工業指數下跌234.44點或0.53%，以43914.12點作收；標準普爾500指數下滑32.94點或0.54%，收6051.25點；科技股那斯達克指數下跌132.05點或0.66%，收19902.84點；費城半導體指數下滑45.60點或0.91%，收4982.19點。台北股市今日開低震盪，加權指數以23002.37點開出，早盤最低跌至22993點，最高漲至23078點；權值王台積電於平盤附近遊走，一度漲紙1065元後，又跌至1055元。今日盤面焦點包跨IC設計族群，其中笙泉大漲6%以上，安國、晶心科、立積、矽力上漲0.7至2%；矽光子概念股的上詮、正淩、聯亞、眾達、智邦上漲1至4%；博通概念股的訓芯、茂達也漲約1%以上。