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▲明日至下週一清晨，部分平地的最低氣溫將降至10度以下，要注意保暖。（圖／中央氣象署提供）

入冬以來最強冷空氣來了，氣象專家吳德榮提醒，明（14）日起至下週一（16日）部分平地的最低氣溫將降至10度以下，要注意保暖，今日越晚越冷，要到下週一白天冷空氣逐漸減弱，不過下週三（18日）至下週末又有冷空氣南下，使得下週的天氣，以偏冷居多。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮於「洩天機教室」專欄預報指出，今（13日）北部、東半部有局部短暫雨，，氣溫下降、越晚越冷，早出晚歸、注意添衣；中南部中高雲增多、多雲時晴，白天舒適、早晚微冷。今日各地區氣溫：北部12至19度；中部13至27度；南部15至27度；東部13至26度明（14）日至下週一（16日）西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；此波冷空氣為入冬以來最強，明日至下週一清晨，部分平地的最低氣溫將降至10度以下，要注意保暖。下週一、二（17日）冷空氣漸減弱、氣溫緩慢回升，但北台灣仍偏冷；西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。下週三（18日）至下週末（21、22日）、分別有兩股冷空氣南下，加入尚未明顯回暖的環境，使得下週的天氣，以偏冷居多。不過吳德榮也提到，兩股冷空氣南下的時間、強度以及是否會再創低溫？都還不一定！因各國模式模擬差異甚大，且持續調整，應繼續觀察。