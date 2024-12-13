我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國政局持續動盪，雖然總統尹錫悅戒嚴並未成功，但後續示威活動仍在持續。有外媒報導稱，當地旅遊和飯店業者透露，陸續有外國遊客取消預訂，或是詢問若情況有變，是否能臨時退訂的事。根據《路透社》報導，雅高飯店集團（Accor）聲稱，自12月3日戒嚴風波爆發以來，預訂取消率已有上升，比11月高出約5%；韓國觀光公社也說，明年上半年的預訂量已大幅下降。當地旅行社業者並說，由於陸續有旅客取消預訂，首爾一些原本已經客滿的飯店又有了空房，部分甚至降低房價，希望以優惠來吸引客人。首爾江南區一間整形診所也證實，有外國客戶在戒嚴事件發生後取消預訂，雖然目前人數還不算多，但若緊張局勢持續，影響範圍將會更大。對此，首爾市長吳世勳回應，坦言戒嚴事件引發的安全問題可能會打擊旅遊業，也確實有外國遊客已取消或縮短行程，他承諾會採取一系列措施，保證遊客安全，並在記者會上，以英語、中文和日語強調：「首爾很安全。」報導也提到，韓國正在通過文化輸出和軟實力提升形象，希望到2027年，每年赴韓國的旅客人次能被提升至3000萬人。不過韓國會展協會負責人也說，如果政治危機持續到2025年初，會議、會展與獎勵旅遊（MICE）等行業都可能被影響。