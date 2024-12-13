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以15年總額7.65億美元（約合新台幣248億元）的史上最大職業運動合約加入紐約大都會隊的明星外野手Juan Soto，於今（13）日在大都會的主場花旗球場與球隊老闆Steve Cohen一同參加其未舉辦的加盟記者會。在會上兩人透露之所以能談成這一筆合約的關鍵因素，Cohen透露自己一度以為簽不下Soto了，但情況在30分鐘內快速發生變化，自己曾經的一句承諾成為對方下決定的最後關鍵。當Soto登上記者會舞台，穿上背號22號的大都會球衣時，現場爆發出熱烈的掌聲。這位26歲新生代重砲手表示：「能成為這個大家庭的一員讓我感到非常興奮。我希望進一步幫助這支有著奪冠傳統的球隊成長。我非常開心，也非常期待未來。」Soto在洋基效力的上一個賽季，繳出生涯最佳的41支全壘打以及109分打點的優異成績。成為自由球員後，他獲得了一份比大谷翔平去年與道奇簽下的10年總額7億美元合約更大的超級合同。當被問到為何在激烈的爭奪戰中選擇加入大都會時，Soto解釋道：「大都會是一個非常出色的組織。他們擁有贏得比賽和建立王朝所需的一切條件。」大都會隊老闆Steve Cohen在接受當地媒體《SNY》的採訪時，回顧了與Soto的合約談判過程，他稱這個過程並不簡單，而且他們差點就要失去Soto，但關鍵的30分鐘以及他的一句承諾扭轉了局勢。Soto透露：「有很多次，我感覺就像是在逆流而上，不確定是否能到達夢想的彼岸。合約達成的那一晚，我正在佛羅里達的一家餐廳與朋友共進晚餐，期間接到電話走出餐廳，回來時被告知『我們可能無法簽下他』。但大約30分鐘後，情況突然轉變，有人告訴我，『我們距離成功不遠了，這或許真的會實現』。這是一個短時間內情緒波動極大的時刻。」最終，大都會對於奪冠的渴望成為關鍵因素。據悉，Soto曾詢問Cohen：「你們在未來10年內想奪得幾次冠軍？」後者回答：「2到4次」，這成為Soto決定加入大都會的重要理由之一。Soto本人展現自己極強的競爭企圖心：「在神的保佑下，我將在這裡的15年間全力以赴，追求最多的冠軍，努力每天站在巔峰。」記者會後，Soto接受了《SNY》的專訪，他進一步解釋了選擇大都會的理由：「我不認為大都會比洋基更好。當時桌上有5支球隊的選擇，並非只是大都會與洋基之間的競爭。直到最後一刻，每支球隊都在爭取我。洋基確實為了讓我回歸做出了最大努力，但其他4支球隊也同樣這做。最終，我綜合考量了所有因素，觀察每支球隊在未來15年內的規劃後，認為大都會是最有機會贏球的地方。」