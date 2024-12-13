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▲阿圓（右）與陳百祥（左）被拍到同居，兩人也未否認戀愛，只希望外界給多一點空間。（圖／一隻阿圓、百祥IG）

▲阿圓（左）與米鹿（右）分手後，曾被網友罵到厭食、失眠。（圖／一隻阿圓IG）

正妹YouTuber「一隻阿圓」近日被拍到和網路節目《木曜4超玩》前製作人陳百祥同居，疑似戀愛中，引發討論；而阿圓過去和前男友傑米鹿分手的原因也被挖出。對此，阿圓昨（12）日晚間於臉書發文，寫下25字對粉絲喊話：「持續拍攝創作娛樂大家，才是我真正想給喜歡的觀眾的東西」，不少人見狀留言力挺阿圓，要她繼續做自己，更有許多粉絲恭喜她跟百祥的戀情，羨慕直呼：「百祥真好命」。阿圓被拍到和百祥同居，兩人在11日凌晨爆料新聞出爐前，就上傳影片對外回覆，表示他們不想要把感情生活曝光，希望能保留一點私人空間，未否認戀情的舉動被粉絲視為承認戀愛。昨日晚間阿圓則再度於臉書發文，低調寫道：「持續拍攝創作娛樂大家，才是我真正想給喜歡的觀眾的東西」，希望透過簡短幾字，終止輿論再發酵。許多粉絲見狀也湧入貼文留言，鼓勵阿圓：「做自己最自在，妳很棒，連是女生的我都很喜歡妳」、「圓寶加油」、「維持自己的步調即可」。還有不少人祝福她的百祥的戀情，羨慕直呼：「百祥真好命」、「妳跟百祥的合作一定是最好的化學效應」、「加油妳很棒，要幸福喔」。事實上，阿圓和百祥的戀情曝光後，也有不少網友不看好，甚至有人挖出她過去和前男友傑米鹿分手的往事。兩人曾交往5年並在2020年選擇分開，由於當時阿圓名氣較大，一度被質疑是她紅了才甩開舊愛，讓她飽受罵聲。阿圓說自己甚至因此一度陷入低潮，出現失眠、厭食的症狀。後來阿圓才透露兩人分手原因是因為金錢觀不對等，她強調自己當初義無反顧跟米鹿到韓國念書，後來拍影片也都會給米鹿工資，但隨著她收入變高，兩人共同開銷都變成她自己負擔。雖然米鹿事後有答應會付一半房租，但兩人的感情已經在爭執間消磨殆盡，原先說好的婚事米鹿家人也未同意，他們最終才決定分開。而阿圓在2020年疫情期間，也曾因沒戴口罩、從韓國飛回來直接參加「走鐘獎」與諸多YouTuber群聚一事遭到撻伐。過去爭議頗多，但她靠著甜美的外型及火辣身材，仍有不少粉絲支持，目前頻道定調為穿搭、旅遊、時尚好物分享，和人氣YouTuber金針菇、蔡哥等人也都是好朋友。