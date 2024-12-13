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▲Belle身穿兩截式的舞台服裝，中空部分採用薄紗設計，讓她的孕肚一覽無遺。（圖／取自Belle IG）

泰國女團Girly Berry出道22年，是當地的長青女團，其中40歲的成員Belle近日挺著孕肚上台表演的畫面在網路上曝光，影片中可以看到她身穿兩截式舞台服裝，中間部分用薄紗蓋住，但還是藏不住她渾圓的孕肚，其中Belle時不時護著肚子隨音樂起舞的畫面，讓粉絲看了心驚膽顫，「看得我都慌了，快停下」。Girly Berry自2002年出道至今已活動22年，是泰國長青女團，其中成員Belle去年與運動品牌CEO結婚，並在今年5月宣布懷孕的消息。不過熱愛表演的Belle並未因為懷孕而停止活動，日前她穿著兩截式的舞台服裝，中空部分採用薄紗設計，渾圓的孕肚一覽無遺，只見她在舞台上跟著音樂跳舞，動作看起來相當靈活。影片曝光後，許多網友替Belle感到擔心，紛紛留言表示「音樂的聲音太大對胎兒不利」、「胎兒安全第一啊」、「唱歌還可以理解，但跳舞有點過了，還是小心為過」、「看得我都慌了，快停下」。然而，這其實已經是2個月前的表演影片，Belle在演出後幾天已經在醫院順利生下孩子，目前一家3口非常幸福，她也經常在社群上曬出小孩的照片。而Belle在懷孕後依舊挺著孕肚參加團體演唱會，敬業的精神令不少網友相當佩服。