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紐約大都會在休賽季獻上大聯盟最大合約，以15年總額7億6500萬美元（約新台幣250億）拿下Juan Soto。在搶下Soto後，生涯敲出226轟的當家重砲Pete Alonso去留也引起外界關注，日前大都會就開出一份為期7年、總額1.58億美元（約新台幣51億）的延長續約，但最終遭到Alonso的陣營拒絕。今大都會老闆Alex Cohen再次強調，「對續留Alonso感到樂觀。」大都會在今幫Soto舉行加盟記者會，大都會老闆Cohen則被問及有關Alonso的續留問題，他則表示，「球隊一直與Alonso做接觸，希望能夠順利將他留下，」此外大都會棒球營運總裁David Stearns則表示，「我們很想把Alonso帶回球隊，他為我們打出了巨大的成功，我們將拭目以待。」雖然大都會期盼將Alonso帶回球隊，但根據《紐約郵報》記者Mike Puma日前透露，「Alonso一直與整個聯盟其他球隊會面，且隨著Soto簽約後，他的市場價值將升溫。」現年30歲的Alonso在2019年登上大聯盟，生涯6個賽季皆效力大都會，共計846場出賽中，敲出781安、包括226轟全壘打、貢獻586分打點，打擊率為0.249。上賽季Alonso生涯首度全勤出賽，共計掃出146安、包括34轟、貢獻88分打點、打擊率為0.240。值得一提，大都會在休賽期開出一份為期7年、總額1.58億美元（約新台幣51億）的延長續約，但最終遭到Alonso的陣營拒絕，且在拒絕報價後，Alonso將他的經紀人撤換為知名經紀人Scott Boras，並渴望在自由市場上獲得更好的合約。