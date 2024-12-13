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▲陳文茜進行切片檢查後，發現罹患比肺腺癌更惡的黑色素癌四期，「一下子擴散至多個器官，跳到第四期，我未曾沮喪，始終冷靜。」（圖／翻攝自陳文茜臉書）

▲陳文茜收到醫院員工暖心手寫信，忍不住落下眼淚，有感而發地說：「對我如此誠摯的祝福，我只有感恩，感動。這一生，我沒有遺憾。」（圖／翻攝自陳文茜臉書）

66歲資深媒體人、主持人陳文茜以流利口條及犀利風格闖蕩演藝圈，深獲許多觀眾喜愛，時常在社群平台分享生活的她，近來透露身體狀況不佳，不僅先前受到控制的肺腺癌復發，且肝臟、骨盆腔都有腫瘤，引發外界關心，昨（12）日深夜陳文茜再分享最新病況，表示做了切片檢查後，發現並不是肺腺癌，而是更惡的黑色素癌，「一下子擴散至多個器官，跳到第四期」，內心百般複雜之外，同時也曬出醫院員工寫給她的手寫信，令陳文茜感動流淚，「這一生，我沒有遺憾」深表感恩。陳文茜內文寫道，「自從知道我的癌症來勢洶洶，尤其切片之後，發現不是原來多數醫生判斷的肺腺癌，而是更惡的黑色素癌，一下子擴散至多個器官，跳到第四期，我未曾沮喪，始終冷靜」，心情一直異常平靜的她，沒想到卻收到一張來自台大癌醫中心基層員工寫給她的一封信，「那是一張皺皺的紙，上面親筆寫著工整的字，沒有華麗的詞藻，紙上盡是真誠的情。」陳文茜收到此封信後看著看著，忍不住落下眼淚，其中內容寫道：「感謝妳為台灣社會的貢獻，感謝妳讓我心想事成和妳握到手, 一切都很感恩。深信～一切都是最好的安排，祝福妳～每天都喜樂平安」，真摯文字流露滿滿的祝福，讓陳文茜感動不已，有感而發地說：「回顧我的這趟人生，我的心，被滿滿的愛包圍。一個非親非故的人，對我如此誠摯的祝福，我只有感恩，感動。這一生，我沒有遺憾。」事實上，陳文茜2019年就曾為肺腺癌動手術，本來順利康復，怎料近期追蹤檢查後發現癌症再度復發，「他們面色凝重地告訴我，肺腺癌復發確定，肝臟3個腫瘤中，2個惡性，1個水泡。這些是我早已料到的，正當我準備站起身時，醫生小聲說：右骨盆腔也有1個。」種種病痛纏身，陳文茜似乎坦然面對，對生命的長短沒有執著，唯一放心不下的只有毛小孩們，令大批粉絲心疼不已，盼她能儘早康復。