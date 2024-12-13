軟銀開4年10億合約延攬上澤直之！目前效力於大聯盟波士頓紅襪3A的日籍投手上澤直之，過去在日職是北海道火腿鬥士隊中強投，不過挑戰旅美成績不算理想，主要都在小聯盟出賽，且防禦率突破7。今（13）日有日本媒體爆料，福岡軟銀鷹有意提出4年10億日圓（約合2億元新台幣）的報價，延攬這位前火腿投手，希望能補上石川柊太離隊的空缺。
旅美路不順遂 軟銀開大約搶人
上澤直之在2023年賽季，出賽24場，拿下9勝9敗，防禦率為2.96，是日本火腿的主力先發輪值。上澤直之本季透過入札挑戰大聯盟，但多數時間都在小聯盟出賽，在紅襪3A出賽20場，扛下6場先發，主投59局取得5勝4負，防禦率是偏高的7.63，且季末遭遇右肘骨折傷勢，最終決定提前結束賽季。
如今根據日本媒體《日本體育》報導指出，去年在太平洋聯盟封王，但最終在日本大賽落敗的福岡軟銀鷹，正在積極延攬上澤直之，並提出了4年10億日圓（約合2億元新台幣）的合約報價。儘管軟銀總管三笠杉彥未明確給出評論，但也證實雙方已有所接觸。
報導進一步指出，球團在11月末和人在福岡的上澤直之進行了面對面的協商，此外，前東家火腿鬥士隊也遞出橄欖枝，希望延攬這位前先發主力。本季和「日本一」失之交臂的軟銀，近期又失去強投石川柊太，若希望彌補後段先發輪值的位置，上澤直之將是相當理想的人選。
我是廣告 請繼續往下閱讀
上澤直之在2023年賽季，出賽24場，拿下9勝9敗，防禦率為2.96，是日本火腿的主力先發輪值。上澤直之本季透過入札挑戰大聯盟，但多數時間都在小聯盟出賽，在紅襪3A出賽20場，扛下6場先發，主投59局取得5勝4負，防禦率是偏高的7.63，且季末遭遇右肘骨折傷勢，最終決定提前結束賽季。
如今根據日本媒體《日本體育》報導指出，去年在太平洋聯盟封王，但最終在日本大賽落敗的福岡軟銀鷹，正在積極延攬上澤直之，並提出了4年10億日圓（約合2億元新台幣）的合約報價。儘管軟銀總管三笠杉彥未明確給出評論，但也證實雙方已有所接觸。
報導進一步指出，球團在11月末和人在福岡的上澤直之進行了面對面的協商，此外，前東家火腿鬥士隊也遞出橄欖枝，希望延攬這位前先發主力。本季和「日本一」失之交臂的軟銀，近期又失去強投石川柊太，若希望彌補後段先發輪值的位置，上澤直之將是相當理想的人選。