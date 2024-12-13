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軟銀開4年10億合約延攬上澤直之！目前效力於大聯盟波士頓紅襪3A的日籍投手上澤直之，過去在日職是北海道火腿鬥士隊中強投，不過挑戰旅美成績不算理想，主要都在小聯盟出賽，且防禦率突破7。上澤直之在2023年賽季，出賽24場，拿下9勝9敗，防禦率為2.96，是日本火腿的主力先發輪值。儘管軟銀總管三笠杉彥未明確給出評論，但也證實雙方已有所接觸。本季和「日本一」失之交臂的軟銀，近期又失去強投石川柊太，若希望彌補後段先發輪值的位置，上澤直之將是相當理想的人選。