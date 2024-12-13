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▲高鐵最近發生自由座搶位事件，不少人好奇自由座相關規範詢問客服，結果得到「單人離席上廁所放置物品在座位算佔位」，引起討論。（示意圖／NOWnews資料照)

▲9成9以上的乘客搭乘高鐵自由座車廂都能遵守乘車禮儀，新聞上的事件其實是極端案例。（圖／NOWnews資料照）

高鐵日前發生自由座搶位衝突，一位母親帶著小孩要與其他乘客「換位」的空檔，有其他乘客因此入座爆發口角，在社群引起熱議。，讓許多乘客非常傻眼直呼：「單人搭車也太衰。」由於最近高鐵自由座使用規則引起討論，高鐵客服又進一步說明，貼文曝光後，不少網友也紛紛回應表示、「那我也可以先幫朋友佔位跟別人說我朋友去上廁所啊...這不就是漏洞了嗎？」事實上，《NOWnews》記者平均每一個半月會搭高鐵一次，每次都是搭乘自由座車廂，，可以說高鐵對自由座的規範能精進，但高鐵也絕無歧視單人乘客的問題存在。對於網友的討論，高鐵官方也做出回應表示，自由座車廂座位使用，，多數自由座旅客均能遵守乘車禮儀、共同維護乘車秩序。