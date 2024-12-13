高鐵日前發生自由座搶位衝突，一位母親帶著小孩要與其他乘客「換位」的空檔，有其他乘客因此入座爆發口角，在社群引起熱議。有網友就好奇「自由座相關規範」於是詢問高鐵客服，結果得到「離座形同放棄位置的答案，且不可留物品佔位」，讓許多乘客非常傻眼直呼：「單人搭車也太衰。」對此，台灣高鐵也出面回應，表示「請旅客乘車時遇到有人佔位請聯絡列車人員，以免衍生其他糾紛。」
高鐵自由座上廁所等於放棄座位？高鐵客服回應乘客傻眼
由於最近高鐵自由座使用規則引起討論，不少乘客好奇是不是只要別人離開座位就形同是放棄座位？結果得到客服答案回應「只要放物品在座位上就是佔位，因為其他乘客並不會知道是下車了還是去上廁所」，讓該網友也表示：「感謝回覆，只是單人坐車比較可憐了QQ！」
高鐵客服又進一步說明，表示如果是兩人搭乘，一個人去上廁所的話，另一個人可以明確告知該座位乘客未下車，則允許其代為保留座位，避免不必要的爭執。強調最近公司及相關單位都還在研擬改進空間，等確定方案之後就會公布，只是不知道是何時。
貼文曝光後，不少網友也紛紛回應表示「這樣單人乘客也太衰了吧....很多人應該都是自己搭高鐵，去上廁所還要被佔位」、「多人搭乘不放東西也可以上廁所，單獨搭乘放了東西在椅子上去上廁所變成佔位，這個規範很混亂，以邏輯來說我都要下車了，誰會把東西還放在座位上？」、「那我也可以先幫朋友佔位跟別人說我朋友去上廁所啊...這不就是漏洞了嗎？」
實際高鐵自由座乘車體驗心得！高鐵官方回應了
事實上，《NOWnews》記者平均每一個半月會搭高鐵一次，每次都是搭乘自由座車廂，不論是網友提到的去上廁所是否形成放棄座位問題，還是趁著換位空檔就被搶位的極端案例，個人經驗完全沒有碰過，超過9成9以上且搭乘自由座的乘客並不會隨意亂坐別人的位置，更不用說有人看到位置上有物品還硬要去挪動別人物品直接坐下，可以說高鐵對自由座的規範能精進，但高鐵也絕無歧視單人乘客的問題存在。
對於網友的討論，高鐵官方也做出回應表示，自由座車廂座位使用，其精神即是依據先到者優先使用、自由入座，但仍應視當時實際情況，並有賴旅客相互體諒、禮讓，方能使座位運用發揮最大且最適切之效益。
高鐵提到，以各種極端案例要求定義入座次序跟標準，恐怕會以偏概全且限制座位使用之彈性，多數自由座旅客均能遵守乘車禮儀、共同維護乘車秩序。敬請旅客乘車時，如有發現有座位遭他人佔用之情形，不要移動他人物品或衍生其他糾紛，可向列車組員反映，以利即時協處。
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由於最近高鐵自由座使用規則引起討論，不少乘客好奇是不是只要別人離開座位就形同是放棄座位？結果得到客服答案回應「只要放物品在座位上就是佔位，因為其他乘客並不會知道是下車了還是去上廁所」，讓該網友也表示：「感謝回覆，只是單人坐車比較可憐了QQ！」
高鐵客服又進一步說明，表示如果是兩人搭乘，一個人去上廁所的話，另一個人可以明確告知該座位乘客未下車，則允許其代為保留座位，避免不必要的爭執。強調最近公司及相關單位都還在研擬改進空間，等確定方案之後就會公布，只是不知道是何時。
貼文曝光後，不少網友也紛紛回應表示「這樣單人乘客也太衰了吧....很多人應該都是自己搭高鐵，去上廁所還要被佔位」、「多人搭乘不放東西也可以上廁所，單獨搭乘放了東西在椅子上去上廁所變成佔位，這個規範很混亂，以邏輯來說我都要下車了，誰會把東西還放在座位上？」、「那我也可以先幫朋友佔位跟別人說我朋友去上廁所啊...這不就是漏洞了嗎？」
實際高鐵自由座乘車體驗心得！高鐵官方回應了
事實上，《NOWnews》記者平均每一個半月會搭高鐵一次，每次都是搭乘自由座車廂，不論是網友提到的去上廁所是否形成放棄座位問題，還是趁著換位空檔就被搶位的極端案例，個人經驗完全沒有碰過，超過9成9以上且搭乘自由座的乘客並不會隨意亂坐別人的位置，更不用說有人看到位置上有物品還硬要去挪動別人物品直接坐下，可以說高鐵對自由座的規範能精進，但高鐵也絕無歧視單人乘客的問題存在。
對於網友的討論，高鐵官方也做出回應表示，自由座車廂座位使用，其精神即是依據先到者優先使用、自由入座，但仍應視當時實際情況，並有賴旅客相互體諒、禮讓，方能使座位運用發揮最大且最適切之效益。
高鐵提到，以各種極端案例要求定義入座次序跟標準，恐怕會以偏概全且限制座位使用之彈性，多數自由座旅客均能遵守乘車禮儀、共同維護乘車秩序。敬請旅客乘車時，如有發現有座位遭他人佔用之情形，不要移動他人物品或衍生其他糾紛，可向列車組員反映，以利即時協處。