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美國公布11月生產者物價指數（PPI）高於市場預期，加上歐洲央行如市場預期再降息1碼，美元指數續揚，並衝上107，日圓兌美元快貶到153價位，新台幣兌美元今（13）日早盤也回貶再破32.5元，一度下探32.535元，貶值4.7分。美國11月生產者物價指數（PPI）經季節調整後月增0.4%，比市場預期的0.2%還高，上個月的修正值也升至0.3%，代表生產者的價格壓力上升不少，未來若反映在售價上將會帶動CPI上升，只是初請失業救濟金人數也意外上升至24.2萬人。比預期略增，市場估美國聯準會（Fed）12月還是會降息1碼。雖然市場預期Fed下周將降息1碼，但包括加拿大、瑞士及歐洲央行ECB都有降息行動，在利差優勢仍在之下，也支撐美元地位，美元指數衝上107。在美元走強之下，亞洲主要貨幣兌美元也表現疲弱，其中日圓快貶到153，今日早盤一度來到152.95兌1美元，韓元一度來到1433.11，目前在1431.9附近盤整，而人民幣兌美元中間價也貶來到7.1876，離岸人民幣則下探7.2815，目前在7.28附近震盪。至於新台幣兌美元今日早盤也開低走低，以32.5元、貶1.2分開出，在美元續強、台股走跌之下，進一步下探32.535元，貶值4.7分，目前在32.523元附近盤整。