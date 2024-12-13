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距離2026九合一選舉不到2年時間，外界都相當關注各黨如何佈局。在桃園市長部分，民進黨傳出環境部長彭啓明、立委王義川，以及總府副秘書長張惇涵皆是可能人選，不過桃園立委萬美玲透露，地方盛傳好像是要總統府副秘書長何志偉到桃園選，且何志偉最近在桃園跑得很勤。萬美玲12日在節目《少康戰情室》表示，桃園市是國民黨執政，且6席立委國民黨也全拿下，對民進黨來說，桃園幾乎成為艱困選區，他們真的人選難產，加上前桃園市長鄭文燦垮台，基層的綠營民意代表等於沒有了母雞，現在很焦慮。萬美玲也分析民進黨可能出戰桃園的人選，她表示，一開始有人說前立委黃世杰可能會捲土重來，不過後來看一看好像不太可能，隨後有人說立委王義川和曾任桃園市府新聞局長的張惇涵可能出戰，但也沒有看到他們到桃園走動，反倒是彭啓明常到桃園辦活動。萬美玲也透露，何志偉最近跑桃園跑很勤，經常來拜廟，幾乎走遍桃園指標性廟宇，地方也盛傳「好像是要請何志偉下來選」。萬美玲表示，民進黨傳出這麼多可能人選，代表沒有人願意現在跳出來挑戰張善政，且最近張善政民調非常高，不管民進黨派誰，張善政團隊就是把市政做好，做好準備，就是最好應戰。