我是廣告 請繼續往下閱讀

近期LeBron James和洛杉磯湖人隊的低迷，讓詹皇的交易傳聞再度於NBA聯盟中被流傳，金州勇士隊被認為是可能的選項之一。不過ESPN知名記者Brian Windhorst透露James對於去勇士這一選項目前沒有表現出「任何興趣」，前往灣區的意願不大。Brian Windhorst在12月12日的節目《Get Up》中透露：「自去年以來，勇士一直夢想能找來LeBron與Stephen Curry和Draymond Green搭檔。」最早的相關傳聞可追溯至今年2月。在交易截止日過後，ESPN記者Ramona Shelburne和已退休的NBA記者Adrian Wojnarowski報導了勇士未能成功透過交易獲得James的消息。報導指出，勇士隊老闆Joe Lacob曾向湖人老闆Jeanie Buss詢問James的交易可能性。對此，Buss表示湖人「完全沒有意願」交易他們的當家球星，但會考慮James的想法。幾個月後，在2024年休賽期接近尾聲時，NBA記者Marc Stein報導指出，勇士與湖人的交易談判因LeBron James的經紀人Rich Paul的反對，而陷入停滯。這些報導一致認為，如果James表達交易意願，湖人會尊重他的決定。缺乏實質進展的原因可能是James自己對於在洛杉磯的生活感到滿意。儘管過去十年的NBA賽場上，James與勇士的正面對抗是經典對決，但這樣的交易傳聞並非毫無根據。他將有機會和Curry並肩作戰。兩人在巴黎奧運中合作奪得金牌後，外界對這對搭檔的期待進一步升溫。即便處於生涯晚期，這對組合的上限仍展現驚人的高度。另外James與Green的關係非常友好，兩人都由Rich Paul的經紀公司Klutch Sports代理。如果交易談判進一步推進，Green可能成為影響雙方改變立場的重要推手。據悉，任何潛在的詹皇交易都必須包括他的兒子Bronny James。而勇士隊在2024年NBA選秀中對Bronny表達了濃厚的興趣，只是他最終被湖人選中。如果交易發生，對Bronny可能會加入勇士的G聯盟附屬球隊——位於距舊金山約75英里的聖塔克魯斯勇士隊（Santa Cruz Warriors），好好地被栽培。需要注意的是，詹皇的合約中包含無交易條款。即使湖人計劃交易他，也必須獲得他的同意才能執行。Windhorst強調，James目前的首選仍是留在湖人，並期待球隊補強陣容。然而，如果洛杉磯無法滿足這一需求，James加盟勇士的傳聞才可能會進一步發酵。