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舊金山巨人在今年休賽季用打破Buster Posey的隊史最大約，7年1.82億美元（約新台幣58.9億）在自由市場上簽下強打游擊手Willy Adames。巨人也在今為他舉行加盟記者會，Adames更是喊話，「自己要像Posey一樣，幫助巨人拿下很多座冠軍。」Posey是巨人隊史上最強捕手，生涯12年皆為巨人效力，在2010年下國聯新人王、2012年收下國聯年度MVP，生涯7度入選明星賽，生涯更是拿下3枚世界大賽冠軍戒指，此外巨人隊史最大約原紀錄保持人就是Posey在2013年簽下的9年1.67億美元（約新台幣54億）。目前Posey擔任巨人棒球事務部總裁，在記者會上當Posey將2號球衣遞給Adames時，Adames說道：「會選擇2號球衣是想致敬偶像Derek Jeter，此外自己也想要像Posey一樣，贏得很多次冠軍，那就是我來這裡的主因。」Adames是市場上罕見的游擊重砲，2018年於坦帕灣光芒登上大聯盟，生涯前2年就掃出至少20轟的成績，自2021年交易到密爾瓦基釀酒人後，連續4個賽季都至少能敲出24轟，今年更是打出生涯最佳的32轟。談到在自由市場上成功延攬Adames，Posey直言，「Adames是一位攻守俱佳的球員，而且他的人品十分優異，他是一個獨特的存在，真的給我留下很深刻的印象，球隊如果需要拿下冠軍，就需要像Adames這樣的選手存在，他能夠感染球隊中的每一個人。」本季Adames出賽161場（差1場全勤出賽），打擊三圍為.251/.331/.462、攻擊指數0.794、153安、包括32轟、貢獻112分打點與21次盜壘，其中安打數、全壘打、打點都是生涯新高。