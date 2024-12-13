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距離2026縣市長選舉還有不到2年時間，外界相當關注各政黨如何佈局。新北市長部分，民進黨立委蘇巧慧已表態參選，民進黨秘書長林右昌也被認為是綠營可能人選。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，蘇系如果派民進黨立委吳秉叡出戰，一定會贏。吳子嘉12日在節目《新聞千里馬》表示，新北市長選舉如果非蘇巧慧出戰，民進黨必敗，因為以前行政院長蘇貞昌的個性，若不是他女兒出來，他就不會動，當蘇系不拚的時候，怎麼可能贏。至於林右昌，吳子嘉認為他還是有出線機會，林右昌當過部長，且現在曝光率很高，和蘇巧慧擺在一起，看起來也比較像新北市長的樣子。吳子嘉也分析，若是蘇系派吳秉叡出來一定會贏，以吳秉叡的民調來看，林右昌打不過他。而蘇巧慧若碰到可能代表國民黨參選的台北市副市長李四川，藍營贏面比較大；而蘇系可以拿到民進黨以外的票，如果蘇貞昌在新北不幫民進黨忙，民進黨就會輸掉。