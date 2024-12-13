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TVBS近日公布台中市長盧秀燕與高雄市長陳其邁民調，兩人施政滿意度都超過6成，盧秀燕施政滿意度66%，陳其邁施政滿意度60%，而因盧秀燕即將任滿，支持盧秀燕參選總統的比率高達52%，但是否支持陳其邁參選2028年總統，42%高雄市民會支持，37%不會支持，看法分歧。根據TVBS民調，台中民眾對於市長盧秀燕的施政表現，有66%表示滿意（27%非常滿意，39%還算滿意），不滿意的比例僅11%，雖然盧秀燕的滿意度與今年1月連任一年時的67%相當，但表示非常滿意的比例，較連任一年時減少6個百分點（27%：33%），還算滿意則增至39%。另外，有22%民眾沒有表示意見。為瞭解民眾對地方認同感，詢問台中市民會不會以住在台中市為榮，調查結果顯示，有75%台中市民表示會以住在台中市為榮（31%非常光榮，44%還算光榮），與盧秀燕上任一年時的74%相當，僅8%民眾不會以住在台中市感到光榮，另外18%沒有表示意見。本次調查也詢問台中市民最近一年生活過得快不快樂，調查結果發現，有69%民眾表示過得快 樂（24%非常快樂，45%還算快樂），14%民眾表示過得不快樂（10%不太快樂，4%很不快 樂），另外17%沒有表示快不快樂。自102年以來，台中市民感到快樂的比例持續增加，至此次 調查69%高點，不快樂的比例也降至歷次低點。至於高雄民眾對於市長陳其邁的施政表現，有60%表示滿意 （29%非常滿意，31%還算滿意），不滿意的比例為20%，滿意度與今年1月連任一年時的63% 相較，略減3個百分點，不滿意的比例增加5個百分點。另外，有21%民眾沒有表示意見。有62%高雄市民表示會以住在高雄市為榮（32%非常光榮，30%還算光榮），與陳其邁上任一年時的 69%相較，減少7個百分點；17%民眾不會以住在高雄市為榮，略增4個百分點，另外21%沒有 表示意見。有66%民眾表示過得快 樂（24%非常快樂，42%還算快樂），19%民眾表示過得不快樂（13%不太快樂，6%很不快 樂），另外15%沒有表示快不快樂。高雄市民感到快樂的比例是102年調查以來最高，不快樂的比例也降至歷次低點。