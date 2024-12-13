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最後3.5秒爭議吹罰報告出爐！金州勇士昨（12）日作客休士頓火箭，在比賽結束前3.5秒，Jonathan Kuminga在地板搶球中遭到吹罰，最後讓火箭靠著罰球逆轉勝，而勇士也在NBA盃止步8強。該場比賽，勇士最後一波進攻由主將Stephen Curry操刀，結果外線沒有命中，Gary Payton II搶到球後，試圖把球送給隊友針對該吹罰，賽後Steve Kerr表示：「對此，