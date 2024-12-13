最後3.5秒爭議吹罰報告出爐！金州勇士昨（12）日作客休士頓火箭，在比賽結束前3.5秒，Jonathan Kuminga在地板搶球中遭到吹罰，最後讓火箭靠著罰球逆轉勝，而勇士也在NBA盃止步8強。該判決讓勇士主帥Steve Kerr，賽後痛批：「連小學裁判都不會這樣做。」不過今（13）日NBA官方提出裁判報告，結果證實Jonathan Kuminga確實犯規，藉以回應Steve Kerr的評論。
爭議判決讓勇士輸球 官方證實沒誤判
該場比賽，勇士最後一波進攻由主將Stephen Curry操刀，結果外線沒有命中，Gary Payton II搶到球後，試圖把球送給隊友。但被Jalen Green飛撲攔截，Jonathan Kuminga在爭搶中被吹判犯規，而火箭最終就靠著終場前3.5秒的這2次罰球機會，逆轉贏下比賽。
針對該吹罰，賽後Steve Kerr表示：「我認為這是不合理的判決，我被震驚了，我希望最後至少有一次叫暫停的機會，但這機會最後被裁判剝奪了，我想連小學的裁判都不會這樣做。」
對此，聯盟裁判報告回應指出，Jonathan Kuminga試圖伸手越過Jalen Green，結果拉下了他的肩膀，因此確實促成犯規的吹判條件，並不屬於誤判。
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該場比賽，勇士最後一波進攻由主將Stephen Curry操刀，結果外線沒有命中，Gary Payton II搶到球後，試圖把球送給隊友。但被Jalen Green飛撲攔截，Jonathan Kuminga在爭搶中被吹判犯規，而火箭最終就靠著終場前3.5秒的這2次罰球機會，逆轉贏下比賽。
針對該吹罰，賽後Steve Kerr表示：「我認為這是不合理的判決，我被震驚了，我希望最後至少有一次叫暫停的機會，但這機會最後被裁判剝奪了，我想連小學的裁判都不會這樣做。」
對此，聯盟裁判報告回應指出，Jonathan Kuminga試圖伸手越過Jalen Green，結果拉下了他的肩膀，因此確實促成犯規的吹判條件，並不屬於誤判。