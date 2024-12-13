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▲網友去逛寧夏夜市享受美食，結果遇到一間豆乳雞攤販惡意升級大份還稱「沒關係」，釣出黑歷史。（圖/Google評價）

▲寧夏夜市最近才剛參加實境節目《夜市王》，許多遊客都紛紛前往朝聖品嚐美食，像是蚵仔煎、臭豆腐排隊人潮超長，顯見其人氣。（圖／記者賴禹妡攝）

全新實境競賽節目《夜市王》近期話題度超高，找來台灣9大知名夜市比拼小吃，要來找出全台灣最強的夜市，其中北部地區派出「寧夏夜市」、「南機場夜市」以及「樂華夜市」，全部都在首輪比賽中生存下來，出賽的店家也吸引許多遊客朝聖品嚐。不過節目都還沒播完，一名網友在社群平台「Dcard」貼文指出「一直都很喜歡寧夏夜市，但是因為這個超爛的攤販，真的不想去了，一間賣豆乳雞的店家阿伯真的很狡猾，這種騙人手法真的非常不可取，也不要讓這種無良商家一直得逞，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「我跟朋友也被這間強迫消費過，雞心小份老闆硬要跟你聊天，講一講就突然變大份」。，許多人都直接怒給一顆星表示「老闆聊天很愛調侃人，東西冷掉又難吃.....」、然而隨著《夜市王》陸續播出，各大夜市聲量一定越來越大，許多人都會去朝聖吃美食，總不可能希望「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，