全新實境競賽節目《夜市王》近期話題度超高，找來台灣9大知名夜市比拼小吃，要來找出全台灣最強的夜市，其中北部地區派出「寧夏夜市」、「南機場夜市」以及「樂華夜市」，全部都在首輪比賽中生存下來，出賽的店家也吸引許多遊客朝聖品嚐。不過節目都還沒播完，卻有網友爆料去逛寧夏夜市時遇到坑錢攤販，慘害夜市形象，仔細一找該店家的Google評價，更是離譜只有1.8顆星。
寧夏夜市爆坑錢攤販！惡意升級大份遊客氣炸
一名網友在社群平台「Dcard」貼文指出「一直都很喜歡寧夏夜市，但是因為這個超爛的攤販，真的不想去了，一間賣豆乳雞的店家阿伯真的很狡猾，我跟男友點了小份豆乳雞跟雞心，原本價格是170元，結果結帳阿伯要跟我們收260元，發現他豆乳雞做成大的，提醒之後阿伯竟然說：『260元沒關係啦！』整個傻眼，什麼沒關係？」
「重點是全部食物都是冷的，真的冷到沒溫度那種，真心拜託不要支持這種無良店家，誰炸物會想吃冷的啦！這種騙人手法真的非常不可取，也不要讓這種無良商家一直得逞，都是這個阿伯讓我對寧夏夜市印象不好，不想再去了！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「不用看店名，我一看就知道是哪一間了，寧夏夜市最雷攤位」、「我會堅持不付錢，我買小份憑什麼給我亂升大份的？根本就是騙錢手法」、「這家事蹟很精采喔！」、「夜市管委會電話直接打起來喔！他們會處理」、「我跟朋友也被這間強迫消費過，雞心小份老闆硬要跟你聊天，講一講就突然變大份」。
寧夏夜市才剛參加《夜市王》！坑錢攤販評價超慘1.8顆星
記者也實際查詢該家被指控的店家Google評價，結果驚訝看到1.8顆星的低分，許多人都直接怒給一顆星表示「老闆聊天很愛調侃人，東西冷掉又難吃.....」、「不只阿伯會騙，狡猾的老阿姨也是，我被騙第二次，一份90硬要秤100，說會給你多一點，我信你個鬼」、「老闆狂推薦買大份的，結果渣渣超多份量又少，肉質也超硬....」、「喜歡乾硬食物的人可以嚐鮮。」
然而隨著《夜市王》陸續播出，各大夜市聲量一定越來越大，許多人都會去朝聖吃美食，總不可能希望「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，如果因為一個攤販不優質，壞了遊客對寧夏夜市的印象，像當年士林夜市水果攤坑殺觀光客一樣，那可得不償失，提醒攤販們做生意還是老實、實在一些！
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一名網友在社群平台「Dcard」貼文指出「一直都很喜歡寧夏夜市，但是因為這個超爛的攤販，真的不想去了，一間賣豆乳雞的店家阿伯真的很狡猾，我跟男友點了小份豆乳雞跟雞心，原本價格是170元，結果結帳阿伯要跟我們收260元，發現他豆乳雞做成大的，提醒之後阿伯竟然說：『260元沒關係啦！』整個傻眼，什麼沒關係？」
「重點是全部食物都是冷的，真的冷到沒溫度那種，真心拜託不要支持這種無良店家，誰炸物會想吃冷的啦！這種騙人手法真的非常不可取，也不要讓這種無良商家一直得逞，都是這個阿伯讓我對寧夏夜市印象不好，不想再去了！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「不用看店名，我一看就知道是哪一間了，寧夏夜市最雷攤位」、「我會堅持不付錢，我買小份憑什麼給我亂升大份的？根本就是騙錢手法」、「這家事蹟很精采喔！」、「夜市管委會電話直接打起來喔！他們會處理」、「我跟朋友也被這間強迫消費過，雞心小份老闆硬要跟你聊天，講一講就突然變大份」。
寧夏夜市才剛參加《夜市王》！坑錢攤販評價超慘1.8顆星
記者也實際查詢該家被指控的店家Google評價，結果驚訝看到1.8顆星的低分，許多人都直接怒給一顆星表示「老闆聊天很愛調侃人，東西冷掉又難吃.....」、「不只阿伯會騙，狡猾的老阿姨也是，我被騙第二次，一份90硬要秤100，說會給你多一點，我信你個鬼」、「老闆狂推薦買大份的，結果渣渣超多份量又少，肉質也超硬....」、「喜歡乾硬食物的人可以嚐鮮。」
然而隨著《夜市王》陸續播出，各大夜市聲量一定越來越大，許多人都會去朝聖吃美食，總不可能希望「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，如果因為一個攤販不優質，壞了遊客對寧夏夜市的印象，像當年士林夜市水果攤坑殺觀光客一樣，那可得不償失，提醒攤販們做生意還是老實、實在一些！