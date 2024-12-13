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雖距離2026縣市長選舉還有很久的時間，但民進黨已開始備戰，傳出將找台北市議員苗博雅出馬挑戰台北市長蔣萬安，而同樣被視為北市長熱門人選之一的民進黨立委王世堅則表示沒有考慮參選。對此，資深媒體人黃揚明透露，7月參加民眾黨台北市議員黃瀞瑩婚禮時，聽到有年輕人當面跟王世堅講「我支持你」，他認為，也許王世堅主觀意願沒有那麼高，但黨內拱他的力量可能會很強。黃揚明12日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》透露，7月參加「學姐」黃瀞瑩婚禮時，前市長柯文哲、現任市長蔣萬安、立委王世堅都到場，現場好像開了一個「見面會」，他在現場也聽到一個年輕人對王世堅說「我不是支持民眾黨的，雖然我來學姐婚禮，但我支持你」。黃揚明認為，也許王世堅參選的主觀意願沒有那麼高，但是民進黨內拱他的力量可能會很強。同台來賓台北市民眾黨議員陳宥丞也說，黃揚明講的是事實，王世堅在婚禮上算是客場，所以會比較多人喜歡，確實也比較多人跟他拍照，他也坦言「就算是民眾黨的黨員，很多人都支持王世堅，這是事實。」陳宥丞表示，從過去的民調分析，又或者從自己接觸到的民眾黨的人，以目前浮出檯面上的人選來講，王世堅可能真的跟蔣萬安有值得拚搏的機會。