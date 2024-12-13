我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立法院黨團擬提高《選罷法》門檻，引起爭議，台灣民意基金會今（13）日公布最新民調指出，贊成提高罷免門檻者佔45.2%、不贊成44.2%；台灣民意基金會董事長游盈隆指出，國人對國民黨這項修法主張，意見嚴重分歧，社會共識趨近於零。民調以「關於民選公職人員罷免的問題，國民黨主張提高罷免門檻，『同意票數須超過被罷免人當選得票數』，請問您贊不贊成 ？」 結果發現：18%非常贊成，27.2%還算贊成，22%不太贊成，22.2%一點也不贊成， 8.4%沒意見，2.1%不知道。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，四成五贊成「 國民黨所主張提高罷免門檻『同意票數須超過被罷免人當選得票數』」，四成四不贊成，贊成比不贊成多1個百分點。對此，游盈隆指出，整體而言，台灣現行罷免須「有效同意票多於不同意票，且同意票數達原選舉區選舉人數總數四分之一以上，即為通過」規則簡單明瞭，施行多年並無滯礙難行之處，但因近期主要政黨嚴重對立，雙方祭出「大罷免」手段，威脅對手，造成政局動盪，民眾漸感不耐，以致社會逐漸形成某種反罷免的氛圍。游盈隆說，國民黨的解決辦法是提高罷免門檻，造成實質上凍結罷免制度，讓罷免制度運作不起來，國民黨的主張雖然缺乏學理依據，但竟然獲得社會某個程度的呼應，例如青壯選民一面倒支持，使整個社會對此陷入嚴重分歧與對立。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究判讀、及相關解析；山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年12月9-11日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1083人，市話761人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。