樂天桃猿球團今（13）日透過新聞稿宣布，原任樂天二軍的總教練曾豪駒，今年帶領中華隊奪下世界棒球12強賽冠軍，樂天球團更肯定曾豪駒教練的帶隊能力，並於近日完成續約。此外，原一軍打擊教練鍾承祐，則是在合約到期後將不續聘。
留下12強冠軍教練 明確職務待定
樂天球團表示，曾豪駒為樂天球團史第一位總教練，曾兩度率隊進入台灣大賽，且帶領中華隊在12強拿下冠軍，帶隊能力備受肯定，因此已在近日完成續約，不過在正式職務部分，樂天表示將於教練團成員底定後一併公布。
日前針對經典賽資格賽，中華職棒與中華棒協召開選訓會議，確定曾豪駒將會在經典賽資格賽繼續接掌兵符，希望能延續12強賽氣勢，繼續為台灣棒壇寫下新歷史。另一方面，此外，原樂天一軍打擊教練鍾承祐合約到期後將不續聘，樂天球團對鍾承祐教練的付出與貢獻表達感謝，也祝福他未來一切順利。
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樂天球團表示，曾豪駒為樂天球團史第一位總教練，曾兩度率隊進入台灣大賽，且帶領中華隊在12強拿下冠軍，帶隊能力備受肯定，因此已在近日完成續約，不過在正式職務部分，樂天表示將於教練團成員底定後一併公布。
日前針對經典賽資格賽，中華職棒與中華棒協召開選訓會議，確定曾豪駒將會在經典賽資格賽繼續接掌兵符，希望能延續12強賽氣勢，繼續為台灣棒壇寫下新歷史。另一方面，此外，原樂天一軍打擊教練鍾承祐合約到期後將不續聘，樂天球團對鍾承祐教練的付出與貢獻表達感謝，也祝福他未來一切順利。
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