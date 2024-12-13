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▲總教練曾豪駒（右）為首的中華隊教練團，在12強賽帶隊奪冠，將會在明年的經典賽資格賽續任職務。（圖／中職提供）

此外，原一軍打擊教練鍾承祐，則是在合約到期後將不續聘。樂天球團表示，曾豪駒為樂天球團史第一位總教練，曾兩度率隊進入台灣大賽，且帶領中華隊在12強拿下冠軍，帶隊能力備受肯定，因此已在近日完成續約，另一方面，此外，原樂天一軍打擊教練鍾承祐合約到期後將不續聘，樂天球團對鍾承祐教練的付出與貢獻表達感謝，也祝福他未來一切順利。