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▲BLACKPINK Rosé驚喜合作火星人，〈APT.〉於10月上線，超洗腦旋律迷惑大批歌迷。（圖／Rosé YouTube）

▲Rosé求學階段就已經是校內風雲人物，還曾擔任啦啦隊長。（圖／翻攝自Rosé粉絲團）

▲Rosé成為練習生時完全不會跳舞，雖然她只練習4年就出道，但舞蹈能力卻不輸給其他團員。（圖／翻攝自Rosé IG）

▲Rosé出生於紐西蘭律師世家，出道前就讀澳洲貴族學校的法律系。（圖／翻攝自Rosé IG）

南韓超夯女團「BLACKPINK」由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa組成，4人名聲紅遍國際，其中紐西蘭國籍成員的Rosé，10月與火星人布魯諾合作〈APT.〉，新曲上架5天就破億觀看，目前已累計5.6億觀看次數，人氣超旺。Rosé外型甜美、身材高䠷，還擁有天生的天使嗓音，受到大量粉絲喜愛，但其實當初她會成為偶像，全是因為爸爸的一句玩笑話，如果當初沒踏入演藝圈，現在很有可能是一名律師，她也曾因個人專輯而獲得2項金氏世界紀錄，聲勢驚人。《NOWnews今日新聞》為您整理了5個關於Rosé的可愛小祕密，一起來看看吧！出生於紐西蘭律師世家，也擁有紐西蘭國籍，從小在澳洲墨爾本長大，爺爺則是大法官，原本她就打算跟家人一樣踏上律師之路，出道前就讀澳洲貴族學校的法律系，她還是校內的啦啦隊長，在成為人氣偶像之前早已是名風雲人物。Rosé原本準備成為律師，但因為實在太愛唱歌，不只加入教堂唱詩班，還天天在家高歌，讓父親受不了開玩笑地說：「這麼愛唱不如參加徵選？」讓Rosé決定參加YG娛樂在澳洲雪梨舉辦的海選活動，且成功拿下第一名飛到韓國培訓，把天籟般的歌聲帶給全世界。Rosé是BLACKPINK成員中最晚進入YG成為練習生的，她入選時完全不會跳舞，但在零基礎的狀態下努力苦練，再加上天生就有出眾舞感，Rosé只練習4年就出道，即使如此，她的舞蹈能力卻不輸給團員，再加上令人陶醉的歌聲，成為團體中唱跳俱佳的存在。Rosé首張個人專輯中的主打歌〈On the Ground〉創下兩項金氏世界紀錄，分別是MV在YouTube公開第一天就累積4160萬觀看次數，打敗PSY的熱門歌曲〈江南 Style〉，創下「24小時內最多人觀看的韓國個人歌手Youtube影片」世界紀錄，另外〈On the Ground〉登上全球200多個地區的告示牌排行榜冠軍，而BLACKPINK的單曲〈Lovesick Girls〉也曾登上告示牌排行榜第一名，因此她也創下「首位以個人和團體作品先後奪下告示牌國際排行榜冠軍的歌手」的世界紀錄。Rosé除了熱愛唱歌之外，最大的愛好就是繪畫，且她從出道前就相當喜歡這項興趣，小時候還曾夢想成為一名美術老師，無論是油畫、插畫、水彩畫等畫風都難不倒她，Rosé在彈吉他唱歌之餘，最享受拿著畫筆進入創作世界，這般多才多藝的女神怎能叫人不愛！