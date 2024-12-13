我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約大都會今（13）日為新同學Juan Soto在花旗球場舉行盛大的加盟記者會，正式宣告雙方簽下15年7.65億美元（約合249億新台幣）職業體育史上最大合約。Soto表示：「大都會是一支了不起的球隊，致力於建立持續贏球的王朝。」這份超級合約是否物有所值，也成為外界關注的焦點。根據數據網站《FanGraphs》預測，Soto生涯將轟出現役最多的583轟，以及史上最多2797次保送，超越道奇球星大谷翔平及紐約洋基「法官」Aaron Judge。根據美國運動數據網站FanGraphs的ZiPS系統分析，針對Soto至2040年的生涯成績進行了預測，並形容其結果為「令人震撼」。首先數據顯示，Soto將於2025年新賽季，即披上大都會戰袍的第一年，將繳出打擊率.276、146支安打、33支全壘打、100分打點、137次保送和上壘率.426的亮眼成績。若延伸至整個大聯盟生涯，ZiPS預測Soto將累積2917支安打、583支全壘打、1826分打點，並以2797次保送打破全壘打王Barry Bonds創下的歷史紀錄（2558次保送）。這項成就將使他成為現役3名預計生涯全壘打超過500支的選手之一，並領先紐約洋基「法官」Aaron Judge與洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平。在安打方面，ZiPS認為Soto生涯將累計2917支安打，接近3000安大關，僅次於道奇強打Freddie Freeman。同時，Soto的fWAR（勝場貢獻值）預測達到103.2，將成為本世紀第一位生涯fWAR累計超過100的選手，這一成就也意味著他將在退休後的第一年毫無懸念地入選美國棒球名人堂。儘管數據預測相當驚人，但FanGraphs在分析中也提醒：「這些數據是否都能實現？不一定會全部實現，但Soto是一位特殊的打者，他在20多歲時已經創造了驚人的成績。」文章進一步指出，Soto若想打破外界對他薪資過高的質疑，唯有持續在場上用表現來證明自己。