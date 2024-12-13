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北檢持續偵辦民眾黨主席柯文哲，涉入京華城容積弊案及政治獻金假帳案，就在柯文哲羈押100天，今（13）日上午，台北地檢署檢察官首度以證人身分，傳喚前民眾黨中央委員張益贍。柯文哲昔日心腹、現為「柯黑名嘴」張益贍，上午張抵達北檢時，記者問「今天是以證人出庭嗎？」張說「應該是吧！」，並稱檢察官「應該有一些相關資料要約詢」，記者再問「他今有準備什麼東西來嗎？」他回答「我就這樣一個人」，即走上二樓偵查庭。2014年，還是民進黨員的張益贍，加入柯文哲競選台北市長團隊，當時張被視為柯P軍師與心腹，2019年張益贍退黨加入民眾黨，堪稱創黨元老。但張於2020年傳出不倫戀爭議，辭去台北市文化基金會副執行長，後被民眾黨以違反黨章「正直誠信」原則開除黨籍。而柯文哲爆發京華城弊案及政治獻金假帳案時，張益贍成為「柯黑名嘴」，在各大政論節目上爆料柯文哲案細節。據悉，檢方今傳喚張益贍作證，認為張是柯的昔日心腹，且是民眾黨創黨元老，應對柯與民眾黨的政治獻金有相當程度的了解，為釐清柯向政商人士索討、收受政治獻金過程，因此今傳喚張作證。