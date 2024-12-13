鳳凰城太陽在Kevin Durant因傷高掛免戰牌後，近10場打出3勝7敗的糟糕戰績，跌到西區第10，落後龍頭奧克拉荷馬雷霆有6.5場勝場，其中本季只要Durant缺席的比賽，太陽僅拿下1勝9敗。但在今（13）日卻迎來好消息，根據太陽隨隊記者Kallan Olson指出，「Durant左腳踝傷勢復原良好，有望在明交手猶他爵士的比賽中復出。」

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太陽本季沒KD就不行　吞1勝9敗

太陽至今已經出戰23場比賽，拿下12勝、11敗、勝率0.522的成績，本賽季Durant則是出賽13場比賽，可以為太陽拿下11勝、2敗的成績，但只要他缺席太陽一勝難求，僅拿下1勝吞了9敗。

主帥Budenholzer點出球隊困境

本賽季Durant出賽13場，場均可以拿下25.8分、6.7助攻、3.1籃板與1.5次火鍋，談到球隊只要沒有Durant球隊就崩盤，主帥Mike Budenholzer直言，「球隊在進攻端並沒有太大問題，但在防守端還並未達到水平，在某些比賽我們是有機會贏球，但總在幾個關鍵時刻在防守端崩盤。」

對於球隊近10場僅拿下3勝，主帥Budenholzer說道：「最近的比賽中，籃板鞏固的問題也逐一浮現，這都與基本的防守有關，球隊同樣在很多關鍵回合都無法順利守成，這是球隊需要去解決的問題。」

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