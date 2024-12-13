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台北上海雙城論壇將於17日正式登場，包括上海市副市長華源在內的102人將在16日抵台。不過，陸委會不僅設下「隨時延辦」但書，並稱入台名單還要市府補件才能發證。據了解，不只原本要隨團的上海市台辦新任主任金梅審核未過，連9位中國大陸媒體記者都直接「審核不過」。對此，北市府今（13）日回應表示，希望陸委會能說明理由。蔣萬安今日上午出席113年臺北市國民小學教學評量研究中心揭牌及基本學力檢測20週年學術研討會，針對傳出陸委會封殺台辦主任、陸媒來台，蔣萬安表示，「今天這樣的結果，我們很遺憾，我們要對民主韌性有信心，開大門走大路 」。針對雙城論壇陸媒來台未通過審核，北市府發言人殷瑋受訪表示，「平常我們對於我們的民主自由很有信心、民主自由環境很自豪，如果是人家的媒體不能來，那外界都會去檢驗這樣的狀況是怎麼一回事。」殷瑋表示，對於這樣的結果感到非常遺憾，其實是不太好，平常對於我們的基於言論自由的媒體團如果都不能來，還是希望總要有好的理由，靜待中央主管機關說明，至少讓北市可以知道是什麼情況，蔣萬安也有公開說，就是希望能夠給出定義跟範圍，最終這件事情還是會交給所有民意去檢驗的。