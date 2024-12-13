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紐約洋基在輸掉Juan Soto爭奪戰之後，球團迅速啟動補強B計畫。除了先以8年2.18億美元簽下左投Max Fried之外，洋基正積極推動交易芝加哥小熊隊強打Cody Bellinger，以填補打線空缺。根據《紐約郵報》記者Jon Heyman的報導，洋基與小熊的談判已有新進展，但薪資卻成為最大的障礙。Bellinger2024賽季薪資為2750萬美元，2026年擁有2500萬美元的球員選擇權。洋基希望小熊分擔部分薪資，但小熊的初衷是削減團隊薪資負擔，因此不願承受過多薪資壓力，使得雙方談判呈現卡關狀態。據報導，洋基管理層正在評估其他方案，若小熊不願妥協，可能轉向交易其他球員。Bellinger的多功能性讓他成為洋基的理想人選。隨著Soto、Anthony Rizzo與Alex Verdugo的離隊，洋基外野與一壘皆出現空缺，而Bellinger2024能勝任左外野和一壘，正好符合洋基的需求。大聯盟官網記者Mark Feinsand分析指出，若Bellinger加入洋基，Aaron Judge可重返右外野，新秀Jasson Dominguez則有望鎮守中外野，Bellinger則可鎮守左外野，並在必要時擔任一壘手，進一步提升球隊的陣容靈活性。若無法成功交易Bellinger，洋基可能轉向嘗試從休士頓太空人交易Kyle Tucker。據消息來源透露，太空人對洋基新人王投手Luis Gil表現出興趣，而洋基近期簽下Max Fried後，先發投手充足，其餘先發可能成為交易包裹。不過，有分析指出，Tucker僅剩一年自由球員資格，若為其付出過多交易代價，可能會增加未來續約的壓力，洋基是否願意承擔此風險仍有待觀察。