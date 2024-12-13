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▲Rosé在傑克的頻道吐露心聲，展現自己最真實、脆弱的一面。（圖／Jake Shane YouTube）

▲Rosé說自己會靠捏彈力球紓壓，現在如果沒有這顆球，她會感到焦慮。（圖／Jake Shane YouTube）

韓國人氣女團BLACKPINK成員Rosé近日推出自己的首張正規專輯《rosie》，靠著與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的單曲〈APT.〉在全球爆紅，但Rosé坦言其實在專輯創作的過程中，自己也曾陷入低潮；Rosé說她在作品空白期的時候，看到網路上的惡評，一度難過到躲在酒店房間大哭，她說自己特別厭惡這種感覺：「甚至讓我覺得很噁心」，但仍是被情緒壓垮，受傷的模樣也令粉絲心疼。Rosé在11月時，曾上美國喜劇演員傑克·沙恩（Jake Shane）的YouTube頻道接受訪問，她提到專輯的創作過程，為什麼會寫下歌曲〈number one girl〉其實和網友的惡評有關。Rosé說她有段時間沒作品推出，所以也很少發文或是分享美照，某天她結束完活動後，按慣例打開手機看粉絲評論，突然被一則惡評激怒，讓她久久無法自拔。Rosé沒細說惡評內容是甚麼，但她說自己看到當下直接翻了個白眼，因為網友說的「根本不是事實」。Rosé表示自己平常不會因為簡單的惡意攻擊就被擊垮，但當時她的內心累積了很多負面情緒，終究還是撐不住，躲在酒店房間裡大哭，一直到早上6、7點才睡了一下就起床。Rosé直言：「我特別厭惡這種感覺，甚至讓我覺得很噁心」，當下她也決定要透過歌曲，把自己內心最真實的想法，呈現在大眾面前，所以才寫了〈number one girl〉。這首歌副歌歌詞是：「難道不寂寞嗎？我願意做任何事讓你想要我，如果你告訴我，我會放棄一切，成為你眼中的第一名女孩」，顯現Rosé其實也很敏感且在意他人的眼光。而Rosé當天在訪問中也被問到平時是如何解壓的，她跟傑克分享了自己的紓壓小物，是一顆小彈力球，Rosé笑說：「每次我在開會或做其他事情的時候，它都會在桌上，因為現在沒有它我根本無法工作，我會很焦慮」，Rosé也說自己是工作狂，每天都不斷在想工作上的內容，因為她認為只有這樣能讓頭腦保持清醒，所以對自己非常自律，這也成了她事業成功的最大原因。