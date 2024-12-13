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▲周杰倫昔日被問及蔡依林「身材變好」一事，他驚呼：「蠻大的，自己也嚇一跳。」（圖／Threads）

▲蔡依林（左）與周杰倫（右）在2010年的周杰倫演唱會上合體演出〈給我一首歌的時間〉，台下觀眾驚呼連連，堪稱周杰倫歷來巡演中最經典的一幕。（圖／周杰倫 Jay Chou YouTube）

天王周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會近期圓滿落幕，在演唱會過程中，許多人紛紛敲碗蔡依林能當嘉賓，重現2010年演唱會上「雙J」同台的經典畫面，可惜最後沒有成真，也令歌迷感到十方惋惜。近日，有粉絲挖出周杰倫昔日誇讚蔡依林身材的片段，畫面中他笑說：「蠻大的，自己也嚇一跳！」直白的稱讚方式令粉絲全笑瘋，再次引發熱議。周杰倫與蔡依林2001年傳出戀愛緋聞，當時可說是震驚整個娛樂圈，不過兩人始終沒有正面承認戀情。2003年蔡依林推出新專輯《看我72變》後，突打破以往甜美路線，改走性感路線，當時周杰倫受訪時，被問及蔡依林「身材變好」一事時，他尷尬回應：「蠻大的啊，我不知道欸，怎麼會那麼大，自己嚇一跳，覺得哎呦，蠻大的喔，不錯啊。」接著也強調，「藝人本身其實就是一種禮儀嘛，注重自己的外表很正常」。影片PO曝光後，瞬間吸引上萬名粉絲按讚朝聖，不少人都被周杰倫直白的回應給笑瘋，「我發現周董年輕講的話都讓我震驚，而且好好笑」、「笑瘋掉，什麼叫自己也嚇一跳」、「周杰倫不知道當時吃幾個誠實豆沙包」、「感覺周杰倫也不知道要回什麼，只是順著記者問的話說」、「周董是唯一這樣講聽起來不反感的男藝人吧」、「看一次笑兩次」。蔡依林日前出席時尚品牌活動，預告新專輯將收錄11首歌，目前只剩1首歌就能錄製完成，預計明年春天就能推出。當被問及未來是否有機會再與周杰倫同台飆唱，蔡依林則是霸氣回絕：「完全沒有計畫。」