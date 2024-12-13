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美國總統當選人川普將中國視為主要競爭對手，但川普團隊證實已邀請中國大陸國家主席習近平出席明年1月20日的就職典禮。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（13）日表示，盼川普總統能夠正視中華民國台灣存在的事實。民眾黨立院黨團今日在立院議場前回應時事議題，媒體詢問川普邀習近平出席就職典禮，黃國昌回應表示，美國新任總統當選人川普針對他的就職典禮，他要邀請什麼樣的國家元首參加，這是川普個人所做的政治決定，台灣作為美國重要的民主盟友，我們也表達尊重，但也公開呼籲川普總統能夠正視中華民國台灣存在的事實，黃國昌說，針對我方所派的代表團，希望能夠藉由正式的方式來共同恭賀川普就任新任美國總統，並能夠強化台美關係。另外，《美麗島電子報》最新民調顯示，民眾黨支持度僅5.7％。《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，等於這個黨已經「泡沫化」了，黃國昌回應表示，對於任何的民調都會作為參考。