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美國總統當選人川普即將在明年1月20日就職，近來傳出他邀請了中國國家主席習近平在當天到華府參加就職典禮。對此，川普12日在紐約證券交易所參加活動時表示，我們喜歡冒點小風險。」綜合外電報導，川普已經邀請習近平及其他國家領導人出席他的就職典禮。不過據官方紀錄，從1874年以來，從來沒有外國元首出席該活動。針對就職典禮一事，川普12日出席紐約證交所敲鐘活動時表示，「考慮邀請某些人參加」。不過川普沒有點名任何人，僅表示「拭目以待，我們看看會發生什麼，我們喜歡冒點小風險。」有多名消息人士證實，川普透過幕僚向習近平發出邀請。不過即將上任的白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）表示，出席與否「尚未確定」。此外，中國外交部發言人毛寧則回應，目前沒有可發布的消息。美國有線電視新聞網CNN稍早引述知情人士說法報導，一個由中國高級官員組成的代表團，預計將代替習近平出席川普的就職典禮。