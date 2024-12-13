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川普即將上任，關稅戰來勢洶洶，更是劍指中國，成為加徵關稅的頭號對象。有外媒報導，中國有意透過人民幣貶值來增加競爭力。對此，財信傳媒集團董事長謝金河認為，現在與將近30年前的中國情勢不同，人民幣貶值，可能難以回頭。謝金河今（13）日以「川普指揮棒指向人民幣」為題撰文指出，路透社報導指稱中國準備讓人民幣大幅貶值，以迎接川普上任後的關稅貿易戰。謝金河認為，這就如同當年朱鎔基的匯改，取消外匯券與人民幣並軌，儘管對美國有122億美元的貿易逆差，人民幣在此後顯得疲弱，但卻也因此產生巨大競爭力，使原本要南向流向東南亞的金流，改流進中國，全球有2.7兆美元流入中國投資，使中國成為世界工廠、吸金大國，奠定其經濟奔馳將近30年的基業。不過，謝金河表示，川普在2017年上任就已感受到中國威力，當時川普便給出「中國是匯率操縱的總冠軍」，他們玩弄貨幣市場，進行貨幣貶值，我們卻相一群傻瓜呆呆生活著，並直言美國貨幣太強了，無法與中國競爭。因此，川普在第一個任期，所做的就是弱勢美元，增強美國產品出口競爭力。但這次上任，恐怕將一改作法，以捍衛美國，美元可能強勢。同時，謝金河認為，相隔30年後，人民幣現在若大幅貶值，怕是與過去會產生截然不同的效果。因為1994年的中國經濟百廢待興，基期很低，但現在投資中國不再廉價。同時，他指出，全球競爭已轉為科技戰，非大宗商品出口，從最近盧布大幅貶值就可以看出端倪，也就是說，如果人民幣貶值，可能難以回頭。