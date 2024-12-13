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洛杉磯道奇隊意圖吸引日本「令和怪物」佐佐木朗希加盟。根據道奇總管Andrew Friedman的說法，球隊有意在下賽季採用「6人先發輪值」，這個計畫被認為是道奇吸引佐佐木的重要籌碼。現年23歲的佐佐木目前透過入札制度挑戰大聯盟，他的最終去向備受關注。Friedman在接受媒體採訪時表示，推行6人輪值的關鍵在於利用大谷翔平的「二刀流特例」，他解釋道：「大谷帶來的重大優勢是作為二刀流球員，不計入26人名單中13名投手的上限，讓我們能夠靈活操作，能夠輕鬆執行6人輪值。」根據大聯盟規定，26人名單中最多包含13名投手，但只要二刀流球員完成20局投球，即可啟用特例，不占用投手名額。這意味著道奇能實際運用14名投手，為先發輪值提供更充裕的休息時間，降低傷病風險。Friedman補充道：「至少在賽季初期，我們會採取這樣的安排。這不僅有助於傷後復出的選手如大谷、山本由伸及Tyler Glasnow，也能確保整體輪值的穩定性。」美媒分析指出，6人輪值的彈性計畫能幫助佐佐木更順利適應新環境，避免在第一年挑戰大聯盟負擔過大。佐佐木的經紀人Joel Wolfe透露，目前已有3至4支球隊提交詳細計畫。芝加哥小熊隊已完成提案，白襪隊與洋基隊也計劃與佐佐木進行會面。據悉，佐佐木本人正在洛杉磯進行自主訓練，為即將到來的書面審查與第一輪面談做準備。