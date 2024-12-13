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▲單一專冷功能的冷氣已經逐漸過時，現在許多人換新冷氣都會選購帶有暖氣功能的「冷暖氣機」。（記者張嘉哲攝）

▲現在有越來越多人換購冷氣時，會直接選擇多加2000元至3000元升級「冷暖氣機」，夏天冬天都能用，非常方便又省電。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

入冬最強冷氣團來襲，許多人已經把家中厚重的棉被、毛毯拿出來，甚至塵封已久的電暖爐、電熱毯等保暖家電也都從倉庫搬出來準備使用。不過你知道電暖爐、電熱毯這些東西已經是過去式了嗎？一名網友在臉書社團「冷凍空調技術」貼文指出「夏天尾聲冷氣就已經快壞掉，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「二線品牌就很好用了，聲寶、格力都還不錯，冷暖氣機已經是趨勢了。」而現在應該至少還有5成以上的民眾家中的冷氣只有「單一專冷功能」，，但一台冷氣機可以用非常久，省下的電費絕對大於這個升級價格。《NOWnews》記者也實際採訪電器行莊師傅，他就透露而專門在講空調的YouTube頻道「空調小教室」，擁有七年資歷的冷氣師傅老柯，至於缺點的部分，老柯表示「，一般建議開在23度不要開太熱，也盡量離遠一點不要吹到人」；其次冷暖氣機是吹整個空間，