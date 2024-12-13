入冬最強冷氣團來襲，許多人已經把家中厚重的棉被、毛毯拿出來，甚至塵封已久的電暖爐、電熱毯等保暖家電也都從倉庫搬出來準備使用。不過你知道電暖爐、電熱毯這些東西已經是過去式了嗎？近年來，民眾在汰換家中冷氣時，就會直接選擇「冷暖機型」的變頻冷氣，不僅冬天保暖更省電、一覺好眠，連水電師傅也都非常推薦直接花錢升級！
一名網友在臉書社團「冷凍空調技術」貼文指出「夏天尾聲冷氣就已經快壞掉，之前去朋友家吹過冷暖氣機覺得很舒服，想說冬天順便換一台有冷暖氣機，有沒有推薦的品牌？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「日立的不錯，冷氣暖氣都好用」、「我家是裝國際牌，省電又好用，基本上冬天也是一覺到天亮」、「冷暖氣機真的越來越多人買，主要是跟單一冷氣價格真的差不多」、「我家是日立的哦，夏天很涼冬天很暖，又不佔空間超讚」、「二線品牌就很好用了，聲寶、格力都還不錯，冷暖氣機已經是趨勢了。」
冷暖氣機CP值真的高！電器行師傅點頭推薦
而現在應該至少還有5成以上的民眾家中的冷氣只有「單一專冷功能」，會好奇冷暖氣機的價位是否不親民？其實並不會，如果最近或者明年有要換購冷氣機的民眾，推薦可以直上「冷暖氣機型」，因為現在的冷暖氣機與單一專冷功能的冷氣價差大約只落在2000元至3000元不等，但一台冷氣機可以用非常久，省下的電費絕對大於這個升級價格。
《NOWnews》記者也實際採訪電器行莊師傅，他就透露「市售的電暖爐消耗功率落在1000瓦至1400瓦不等，且是在同一位置穩定輸出並沒有暖房功能，平均用一個小時就要4元至5元，每天睡覺加上在家時間長時間開啟，每天電費一定昂貴，但冷暖氣機不僅有暖房功能，現在許多機型都是一級變頻，相對省電許多，絕對比電暖爐更為舒適又划算！」
變頻冷暖氣機已經變趨勢！優缺點一次看過
而專門在講空調的YouTube頻道「空調小教室」，擁有七年資歷的冷氣師傅老柯，也曾經分享過冷暖氣機的4大優點，包括「冷暖氣機比電暖爐還省電」、「冷暖氣機的安全性比電暖爐還要高」、「冷暖氣機節省空間」以及「冷暖氣機的價格實惠」。
至於缺點的部分，老柯表示「冷暖氣機吹出來的風，直接吹到人的話，感受比電暖器還要不好，一般建議開在23度不要開太熱，也盡量離遠一點不要吹到人」；其次冷暖氣機是吹整個空間，容易忽略室內外的溫差，如果穿的衣物較少，突然走出戶外時，就有可能血管冷熱收縮導致中風，民眾也要特別注意哦！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「日立的不錯，冷氣暖氣都好用」、「我家是裝國際牌，省電又好用，基本上冬天也是一覺到天亮」、「冷暖氣機真的越來越多人買，主要是跟單一冷氣價格真的差不多」、「我家是日立的哦，夏天很涼冬天很暖，又不佔空間超讚」、「二線品牌就很好用了，聲寶、格力都還不錯，冷暖氣機已經是趨勢了。」
冷暖氣機CP值真的高！電器行師傅點頭推薦
而現在應該至少還有5成以上的民眾家中的冷氣只有「單一專冷功能」，會好奇冷暖氣機的價位是否不親民？其實並不會，如果最近或者明年有要換購冷氣機的民眾，推薦可以直上「冷暖氣機型」，因為現在的冷暖氣機與單一專冷功能的冷氣價差大約只落在2000元至3000元不等，但一台冷氣機可以用非常久，省下的電費絕對大於這個升級價格。
《NOWnews》記者也實際採訪電器行莊師傅，他就透露「市售的電暖爐消耗功率落在1000瓦至1400瓦不等，且是在同一位置穩定輸出並沒有暖房功能，平均用一個小時就要4元至5元，每天睡覺加上在家時間長時間開啟，每天電費一定昂貴，但冷暖氣機不僅有暖房功能，現在許多機型都是一級變頻，相對省電許多，絕對比電暖爐更為舒適又划算！」
變頻冷暖氣機已經變趨勢！優缺點一次看過
而專門在講空調的YouTube頻道「空調小教室」，擁有七年資歷的冷氣師傅老柯，也曾經分享過冷暖氣機的4大優點，包括「冷暖氣機比電暖爐還省電」、「冷暖氣機的安全性比電暖爐還要高」、「冷暖氣機節省空間」以及「冷暖氣機的價格實惠」。
至於缺點的部分，老柯表示「冷暖氣機吹出來的風，直接吹到人的話，感受比電暖器還要不好，一般建議開在23度不要開太熱，也盡量離遠一點不要吹到人」；其次冷暖氣機是吹整個空間，容易忽略室內外的溫差，如果穿的衣物較少，突然走出戶外時，就有可能血管冷熱收縮導致中風，民眾也要特別注意哦！