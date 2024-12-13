叫下屬自殺不算霸凌？這人還續任衛福部主秘　白委轟邱泰源下台

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲衛福部主秘兼社保司長劉玉娟叫下屬自殺，衛福部竟然認定不算霸凌。（圖 ／截圖自衛福部官網）

衛福部昨日公布霸凌案調查結果，結過8件霸凌案僅3件成立，衛福部主秘兼社保司司長劉玉娟對下屬說「你們必須先自殺啊！你等人家來他殺」、「你要先自殺，一定要先表示你的誠意」，被衛福部認定不構成霸凌，繼續擔任主秘。對此，民眾黨立委陳昭姿痛批，衛福部長邱泰源知道呂建德次長召開的霸凌案調查記者會，整場幹話連連，是在放火嗎？勞動部的教訓衛福部學不乖？邱泰源可以準備下台了。陳昭姿指出，8件霸凌案調查，只有3件成立，且都是非主管職的簡任視察及專委。被投訴的3位司長僅因「督導不周」被記過或申誡，副署長完全沒事。衛福部是要告訴台灣社會，官位夠大就能為所欲為？總統級、部長級的「國王人馬」，果然能安全下庄。針對衛福部主秘兼社保司司長劉玉娟對下屬說「你們必須先自殺啊！你等人家來他殺」、「你要先自殺，一定要先表示你的誠意」。調查結果竟說這只是「不當比喻」，尚不構成霸凌，陳昭姿也痛批，這分明是勞動部「立意良善」的翻版，請問邱部長，在這樣的言語壓迫下，長期承受高壓的員工會不會真的就去輕生？你能保證不會發生這種事嗎？陳昭姿指出，在他揭露劉玉娟霸凌錄音檔後，衛福部就已經免除其兼任社保司司長，這根本不算懲處，免兼社保司長劉玉娟還落得輕鬆，記者問為什麼劉玉娟仍擔任衛福部主秘，呂建德次長說「因為主秘是幕僚職，還是擔任」。這根本天大笑話，主秘就是部長的心腹，任何公文都要經過主秘，在衛福部內更是僅次於部長及次長具決策權的人，可說是一人之下萬人之上，這樣的懲處是在騙外行人嗎？陳昭姿呼籲邱泰源，收回調查報告，立刻重新、更全面深入地進行調查。否則，火真的會越燒越大，我擔心你會步上何佩珊前部長的後塵。