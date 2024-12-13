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▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，隊長陳傑憲高舉冠軍金盃慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

辜仲諒反駁12強奪冠只是運氣好！世界12強棒球賽，中華隊一路力抗外界不看好，最終闖入冠軍戰，並擊敗國際賽王者日本隊，奪下隊史首座世界冠軍，更讓台灣再次掀起棒球熱潮。棒協理事長辜仲諒，在11日出席「點燃生命之火」全民愛心募款運動的點燈儀式時，辜仲諒談到台灣棒球發展。並直言中華隊奪冠，不僅是寫下台灣紀錄，更是屬於世界的紀錄。