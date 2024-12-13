辜仲諒反駁12強奪冠只是運氣好！世界12強棒球賽，中華隊一路力抗外界不看好，最終闖入冠軍戰，並擊敗國際賽王者日本隊，奪下隊史首座世界冠軍，更讓台灣再次掀起棒球熱潮。加碼發放7000萬獎金給中華隊的中華民國棒協理事長辜仲諒，近日出席活動致詞時，談到部分人對於中華隊12強奪冠是運氣好一說，霸氣反駁，直言花費近15年的灌溉，並向大眾喊話：「要對我們台灣的棒球更有信心」。
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棒協理事長辜仲諒，在中華隊拿下世界12強賽冠軍後，履行3000萬元冠軍獎金的承諾，包含預賽獎金，本次12強賽合計發出7000萬元給教練團、球員及後勤團隊，被不少人認為是幕後的重要推手。
在11日出席「點燃生命之火」全民愛心募款運動的點燈儀式時，辜仲諒談到台灣棒球發展。他透露在中華隊奪冠後接收到祝賀，部分人告訴他，中華隊這次奪冠運氣不錯，不曉得下一次還有沒有這樣的運氣，這讓他無法認同。辜仲諒反擊說道：「這不是運氣、放火花一炮而已，我們在棒球將近15年的時間，灌溉給予了很多的養分。」
並直言中華隊奪冠，不僅是寫下台灣紀錄，更是屬於世界的紀錄。同時，辜仲諒向大眾喊話：「這一次從12強打入4強，4強又打到世界第一，我覺得我們已經打破以前的瓶頸，我相信現在的年輕棒球選手，對自己、對我們台灣的棒球更有信心。」
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