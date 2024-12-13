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奧克蘭運動家日前才以隊史最大約，在自由市場上以3年6700萬美元（約新台幣21.6億）簽下強投Luis Severino，在今根據日媒《Daily》指出，「運動家目前對於日籍強投菅野智之也有興趣。」此外除了運動家有興趣外，密爾瓦基釀酒人、舊金山巨人也是潛在買家。根據《The Athletic》記者Jim Bowden日前透露，「釀酒人、巨人、洛杉磯天使都對菅野智之產生興趣，且預估合約金額將為至少3年3200萬美元（約新台幣10億）。」菅野智之曾在2017、2018年拿下澤村賞，但在2023年卻陷入低潮，整季14場出賽皆為先發登板，拿下4勝、8敗、防禦率3.36的成績，但在2024賽季東山再起，整季24場出賽均為先發登板，在156.2局投球中，送出111次三振，拿下15勝、3敗、防禦率1.67的成績。現年35歲的菅野智之，在休賽季宣布透過入札挑戰大聯盟，除了先前傳出的釀酒人、巨人、天使有興趣外，在今日媒《Daily》則指出，「一名運動家高層人士，在冬季會議上透露，菅野智之本季表現出色，控球能力相當到位，是一位表現穩定的選手。」