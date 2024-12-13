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▲▼蔡阿嘎拍影片反嗆酸民：「小朋友！我看你是不懂喔！」並自嘲是著名的「反指標」，才穿著日本球衣支持敵隊來力挺我方立場，顯然已成為一個粉絲間才懂的幽默梗。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

▲蔡阿嘎日前特地飛到日本觀賽12強，在東京巨蛋場外下跪喊話：「來幫日本9下的最後反攻集氣！嘎哥的力量都給你們！給我撐住啊日本！」相當幽默。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

世界12強棒球賽中華隊榮奪金牌，相關話題持續火熱，其中百萬YouTuber「蔡阿嘎」受邀為12強獻唱主題曲〈就一起〉，原是備受外界盛讚的好事，怎料部分網友開酸他是「蹭棒球的一日球迷」，對此，蔡阿嘎不忍於昨（12）日發布影片反擊對方是「垃圾」，爆氣狂飆20分鐘：「小朋友！我看你是不懂喔！」並分享早年就已關注棒球的動態與戰利品，蔡阿嘎更提出質疑反問：「敢胸口放國旗嗎？」怒氣值相當高。影片中透露，蔡阿嘎是死忠的中信兄弟球迷，並亮出從小就蒐集的球員卡，包括陳義信、林易增、張泰山與葉君璋等知名選手，蔡阿嘎也表示，在2008年出道前，頻道前期的影片都與棒球有關，找來彭政閔、陳金鋒、高國輝、王建民、周思齊、張志豪及陳子豪等合作拍影片，昔日一家人更曾受邀為中信兄弟、味全龍及紐約大都會開球，熱愛程度完全就是鐵迷。蔡阿嘎也回應網友質疑，「為什麼會穿日本隊的球衣」，原來因為他是著名的「反指標」，自嘲「帶賽實力」十分顯著，因此支持敵方來表示力挺立場，顯然已成為一個粉絲與蔡阿嘎間才懂的梗，卻被惡意酸民大作文章，另外，也有網友指出主題曲可以找其他樂團來唱會更好聽，蔡阿嘎怒火中燒地回嗆：「他們敢在胸口放國旗，幫臺灣隊、幫中華隊加油嗎？哪一個有膽？有GUTS的！剩幾個！」事實上，蔡阿嘎這次就特地飛到日本東京觀賽12強，替中華隊加油打氣，即使自己沒有買到決戰門票的他，仍守在東京巨蛋場外下跪喊話：「來幫日本9下的最後反攻集氣！嘎哥的力量都給你們！給我撐住啊日本」，以「反指標」特質另類為中華隊加油，十分幽默，也引發粉絲笑開懷：「謝謝你的神秘力量」、「反指標成功」、「嘎哥太猛了」、「你的反指標實現了」。