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來自千葉羅德的「令和怪物」佐佐木朗希正透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB），12月10日起正式投入競標，整個交涉期共計45天。雖然已經超過20支球團已表達網羅興趣，掀起一陣熱潮，但美媒《CBS Sports》呼籲各界保持冷靜，並提醒佐佐木與去年的山本由伸不在同個層次。根據美媒《CBS》分析，佐佐木朗希雖然展現出巨大的潛力，但真正實力可能被外界高估。報導中指出：「佐佐木並非去年的山本由伸，他的成就與山本在日本職棒的王牌地位存在顯著差距。」CBS引用「標準化防禦率（ERA+）」進行比較：佐佐木在2022年至2024年的數據分別為156、177與129；山本則在2021年達到250，2022年為188，2023年更飆升至272，顯然兩人表現有明顯落差。此外，佐佐木的投球局數不足成為隱憂。他在2022年投出生涯最多的130局，但因傷勢影響，2023年與2024年分別僅投91局和111局。CBS提醒道：「無論是適應大聯盟高強度競爭環境，還是投球負荷，佐佐木都存在很高的風險。」與此同時，巴爾的摩當地媒體《Baltimore Banner》認為，佐佐木年齡限制（23歲以下選手只能簽小聯盟合約）對金鶯等市場規模較小的球隊來說是一個優勢，但也重申：「在日本的成功經驗並不總能直接轉化為大聯盟成績。」報導還以佐佐木的前輩藤浪晉太郎為例，指出藤浪曾被視為比大谷翔平更具潛力，但因控球問題導致無法站穩大聯盟，最終只能在小聯盟打拚，結果令人遺憾。