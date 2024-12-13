我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今年雙子座流星雨極大期將出現於12月14日9時26分。（圖／取自「報天文 - 中央氣象署」）

今（2024）年最後一場雙子座流星雨，預測極大期落在12月14日上午9時26分，台灣最佳觀賞時段為13日晚上到14日清晨的這個夜晚，不過由於受到月光影響，建議下半夜時段（14日凌晨）月亮西沉後，有機會見到數量較多的流星，想要在今年向流星許下2024年最後一個願望，可別忘在今入夜後觀賞天空，也許捕捉到流星一閃而過的幸運兒就是你！前氣象局長鄭明典在臉書上提到，今（2024）年預測雙子座流星雨極大期的peak（高峰）是落在台灣時間12月14日上午9時26分。在台灣，跟這時間較接近的最佳觀賞時段是13日晚上到14日清晨的這個夜晚。不過鄭明典也提醒，因整晚幾乎都受到月光的影響，僅能見到正常值1/10的數量，也就是平均小時「個」位數的流星量。「報天文 - 中央氣象署」粉專也提到，今年雙子座流星雨極大期將出現於12月14日 （週六）9時26分，輻射點約13日夜間19時由東北方地平升起，14日1時50分來到中天仰角約82度，，雙子座流星雨持續時間至12月20日。今年上半夜受月光影響觀測條件較差，