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中國近百艘海軍船艦近日於台海出沒，儘管未正式宣告軍演，但是行動規模和軍事部署卻宛如軍演，也讓外界質疑北京不宣告軍演是否是一種新策略，表面低調實質卻讓軍事威懾成為台海新常態。對此，中國國防部發言人吳謙今（13）日回應是否軍演問題，依舊態度迂迴不願正面答覆，先故弄玄虛說「兵無常勢、水無常形」，接著老調重彈稱解放軍打「獨」促統不會缺席、不會手軟。中國國防部今日在官網發布消息，有記者提問「請問解放軍到底搞不搞演習？」指出賴清德近日過境美國夏威夷和關島，解放軍迄未發布任何舉行軍演的消息，但是在台海空域實施限制措施，在台灣週邊部署軍艦的規模比以往都要大，詢問中國國防部對此有何評論？吳謙則回答，維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益，維護兩岸同胞共同利益，「是人民解放軍的神聖職責」。兵無常勢、水無常形。是否舉行演習、何時舉行演習，「由我們依照自身需求和鬥爭情勢自主決定」。吳謙強調，無論是否舉行演習，「解放軍在打『獨』促統方面都不會缺席，不會手軟。任何『倚外謀獨』、『以武謀獨』行徑都必受嚴懲、注定失敗」。為何中國不宣布軍演，我國國防部情次室次長謝日升中將曾表示，其主要目的在於降低國人、國軍的警戒心。謝日升強調，不管中共用什麼態度、是否宣布舉行軍演，國防部立場就是「只要看到了相對的敵情，就必須要做出因應的作為」。