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為了拯救都市低迷的生育率，越南政府計劃給35歲前生育兩名孩子的婦女300萬越南盾（約新台幣3833元），補助金額是參考胡志明市當地懷孕和分娩的醫療成本而訂，當局希望能搶救逐漸下降的出生率。《越南民智報（Dan Tri）》報導，胡志明市副市長楊玉海（Duong Ngoc Hai）近日在市議會上提出促進生育的政策，他提及由於胡志明市人口成長緩慢、生育率偏低，每名育齡女性僅生育1.32名孩子，因而規劃這項政策。另外，適齡夫妻生育兩名孩子的比率達到60%的社區，將被授予證書並可拿到3000萬越南盾補助，若社區連續5年都達標，將再度頒發證書表揚，並附加6000萬越南盾補助。2023年胡志明市的生育率為每名育齡女性生育1.32名孩子，遠低於維持穩定人口結構的2.1人替代生育水準，並被列為越南全國21個低生育率省市之一。低生育率的問題不只發生在越南，特斯拉創辦人馬斯克近期才對新加坡少子化問題發表看法，稱該國和其他許多國家一樣，正走向滅絕，他認為低出生率導致的人口崩潰（population collapse）問題對人類文明帶來的風險比全球暖化還嚴重。