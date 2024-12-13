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▲日前周杰倫（左）大巨蛋演唱會1、3場都請來江蕙（右）當嘉賓，讓歌迷又驚又喜。（圖／杰威爾提供）

▲江蕙曾因健康問題退出歌壇，9年後再度復出了。（圖／台北市觀傳局提供）

天后江蕙（二姐）癌症康復後，今年10月透過國慶晚會表演正式復出歌壇，日前還2度登上周杰倫的大巨蛋演唱會擔任嘉賓，迷人嗓音讓歌迷聽得如癡如醉，現在江蕙也傳出要排隊唱大巨蛋。對此，負責籌辦二姐演唱會活動的寬宏藝術回應，他們確實有向大巨蛋申請明年7到12月的檔期，但目前都還沒定案，詳細消息歌迷要再多等等。大巨蛋場地能容納4萬歌迷，成了巨星舉辦大型演唱會的極佳選擇，除了周杰倫外，歌手張惠妹（阿妹）也即將在跨年時登大巨蛋開唱。而江蕙早在10月5日就受邀參加國慶晚會，當時她站上大巨蛋舞台復出，加上2度擔任周杰倫演唱會嘉賓，大巨蛋場地對她來說可謂是相當熟悉，現在也傳出江蕙明年演唱會要在大巨蛋舉辦的消息。對此，主辦方寬宏藝術回應：「我們確實有申請明年7月到12月的場地，目前都在等場地相關申請結果的確認，謝謝」。寬宏藝術證實有對大巨蛋提交申請，但是否會過審目前還不確定。10月初時，也曾有消息指出江蕙要回家鄉高雄開唱，場次疑在明年暑期7月登場，至少連唱5場起跳。但當時寬宏藝術也只模糊回應：「都還不清楚，目前都在討論及考慮中」，有沒有可能北部、南部2個場地都開唱，還有待主辦單位公布資訊。