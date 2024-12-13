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▲總教練曾豪駒（右）為首的中華隊教練團，在12強賽帶隊奪冠，將會在明年的經典賽資格賽續任職務。（圖／中職提供）

曾豪駒冠軍加冕身價看漲！世界12強棒球賽，中華隊總教練曾豪駒，一路帶領中華隊過關斬將，力抗外界不看好，闖入最終冠軍戰，並擊敗國際賽王者日本隊，奪下台灣史上首座世界冠軍。中華隊在世界12強棒球賽驚喜奪冠，除了球員們表現亮眼外，情蒐團隊以及教練團的功勞也被球迷看見。曾豪駒是Lamigo轉為樂天桃猿後的首位總教練，2023年帶隊闖入台灣大賽，可惜最終敗給味全龍，領軍4年內沒能封王，在本季轉任二軍總教練，因而獲得接掌中華隊兵符的機會，並且將會在經典賽資格賽繼續擔任主帥。雖然並未公布合約細節及確切職務，但根據相關報導指出，雙方簽下複數年合約，且將從二軍回歸到一軍，擔任首席兼打擊教練，而二軍總教練則由陳彥夆接任。