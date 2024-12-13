曾豪駒冠軍加冕身價看漲！世界12強棒球賽，中華隊總教練曾豪駒，一路帶領中華隊過關斬將，力抗外界不看好，闖入最終冠軍戰，並擊敗國際賽王者日本隊，奪下台灣史上首座世界冠軍。曾豪駒原任樂天桃猿的二軍總教練，在升格成為冠軍教頭後，外傳富邦悍將有意延攬，不過樂天在今（13）日宣布，已經和曾豪駒火速完成續約，根據《TSNA》、《ETtoday》等媒體報導指出，曾豪駒將會回歸一軍擔任首席兼打擊教練。
冠軍加冕身價看漲 重回一軍教練團
中華隊在世界12強棒球賽驚喜奪冠，除了球員們表現亮眼外，情蒐團隊以及教練團的功勞也被球迷看見。總教練曾豪駒帶隊展現積極野心，提醒球員：「我跟他們說好好把握這次機會去證明自己，我覺得進來就是輸贏啦，你不要想說進來要用學習的心態。」最終順利帶隊拿下冠軍，並寫下台灣棒壇新頁。
在帶隊奪下冠軍後，傳出中職的富邦球團有意延攬，不過樂天也迅速啟動續約談判。曾豪駒是Lamigo轉為樂天桃猿後的首位總教練，2023年帶隊闖入台灣大賽，可惜最終敗給味全龍，領軍4年內沒能封王，在本季轉任二軍總教練，因而獲得接掌中華隊兵符的機會，並且將會在經典賽資格賽繼續擔任主帥。
樂天球團今（13）日透過新聞稿宣布，在曾豪駒帶領中華隊奪下世界棒球12強賽冠軍後，更肯定其帶隊能力，並於近日完成續約。雖然並未公布合約細節及確切職務，但根據相關報導指出，雙方簽下複數年合約，且將從二軍回歸到一軍，擔任首席兼打擊教練，而二軍總教練則由陳彥夆接任。
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中華隊在世界12強棒球賽驚喜奪冠，除了球員們表現亮眼外，情蒐團隊以及教練團的功勞也被球迷看見。總教練曾豪駒帶隊展現積極野心，提醒球員：「我跟他們說好好把握這次機會去證明自己，我覺得進來就是輸贏啦，你不要想說進來要用學習的心態。」最終順利帶隊拿下冠軍，並寫下台灣棒壇新頁。
在帶隊奪下冠軍後，傳出中職的富邦球團有意延攬，不過樂天也迅速啟動續約談判。曾豪駒是Lamigo轉為樂天桃猿後的首位總教練，2023年帶隊闖入台灣大賽，可惜最終敗給味全龍，領軍4年內沒能封王，在本季轉任二軍總教練，因而獲得接掌中華隊兵符的機會，並且將會在經典賽資格賽繼續擔任主帥。
樂天球團今（13）日透過新聞稿宣布，在曾豪駒帶領中華隊奪下世界棒球12強賽冠軍後，更肯定其帶隊能力，並於近日完成續約。雖然並未公布合約細節及確切職務，但根據相關報導指出，雙方簽下複數年合約，且將從二軍回歸到一軍，擔任首席兼打擊教練，而二軍總教練則由陳彥夆接任。
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