我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕特別為此發文紀念，還自稱「過動兒董事長」。（圖／賈永婕臉書）

▲賈永婕高舉酒杯自拍，慶祝自己上任101董事長滿3個月。（圖／賈永婕臉書）

▲有粉絲留言敲碗「官場現形記」出書，賈永婕也親自回覆。（圖／賈永婕臉書）

女星賈永婕接任101董事長後風波不斷，曾多次接到恐嚇信、籌辦的國慶煙火挨酸、老公贊助公益點燈以及遭爆料不當開除員工、靠公益謀利等，面對網路上的種種惡評，她始終坦然對面。昨（12）日是賈永婕上任101董座滿101天的日子，她特別在臉書發出舉杯慶祝的自拍照，並特別Hashtag「101官場現形記現在寫到第3集」。賈永婕昨日深夜在臉書曬出自己高舉酒杯的自拍照，有感而發寫下：「今天是2024年12月12日，也是我上任第101天（尖叫聲），同事們說董事長你來3年了嗎？我說不好意思，才剛滿3個月！」貼文下方還Hashtag自稱「過動兒董事長」、「無時無刻的行銷活動」、「歸剛欸」、「101官場現形記現在寫到第3集」，引發許多人討論。貼文曝光後，立刻吸引粉絲在底下留言打氣：「加油，請打敗舊官僚體制，為大家帶來迎向陽光的未來」、「賈董才是真董，真懂」、「竟然已經3個月了」、「挺到底，最美鐵人」、「過動兒董事長，好可愛的稱號。」此外，還有粉絲詢問：「101官場現形記有考慮出書嗎？」賈永婕也親民地回覆：「一定會出，因為極度精彩！」引來不少人紛紛敲碗「拜託先出第一集」。