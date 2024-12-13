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8年前，曾以「恐懼」與「怒恨」為主題撰寫文章，分析這些情緒如何被操弄成為政治與社會動員的工具，並警告過度放大恐懼，將可能導致集體的非理性失控。當時，像呂秀蓮在2016年3月提出中共「隧道論」武統台灣，以及故宮南院十二生肖獸首被潑漆事件（2015年12月）等，就是典型的例子。恐懼與怒恨，原本是人類面對危機時的本能情緒，但當它們被放大並操控，便成為摧毀理性與秩序的力量。如今，這些情緒不僅充斥於政治領域，更開始滲透到文化、教育與日常生活，成為台灣社會集體焦慮的根源。一、恐懼的來由：從隧道到獸首2016年3月26日，呂秀蓮在新書發表會上提出「隧道理論」，聲稱中國可能計劃在2020年前挖掘一條從平潭直通新竹南寮的海底隧道，並用作解放軍「隨時佔領台灣」的軍事手段。這一說法雖然毫無科學依據，卻迅速引發輿論討論，進一步激化了台灣部分民眾對中國的恐懼心理。同樣在2015年底，故宮南院因展出圓明園十二生肖獸首複製品，引發潑漆抗議。一對年輕人認為，這些獸首是「文化統戰」的象徵，於是攀上展示台，將紅漆潑灑在龍首與馬首上，以示抗議。文化符號被賦予了過多的政治意涵，進一步加劇了台灣社會中對中國文化的高度敏感與不信任。恐懼，是人類的與生俱來的天性之一……為了生存而進行防禦或逃跑的本能行為。但當這種恐懼被放大，它便成為操控群眾的工具。過度或無謂的「抗中恐懼症」，會招致心智的錯亂、焦慮，甚至不必要的社會動盪與集體焦慮。二、今日的恐懼：從統戰到叛國選民最能接受的是情感的共鳴和激蕩，而理性的論證與辯駁，都成了廢話。在台灣，情緒化的政治語言成為主流，恐懼被用來煽動群眾，理性則被無情拋棄。近期的大陸學生訪問團便是一個例子。原本是普通的學生交流活動，卻被放大為「統戰滲透」的工具，讓許多人開始擔心國家安全。同樣地，一些網紅被指控「接受中共資助」，隨即被貼上「叛國」的標籤，成為輿論的攻擊對象。這些例子充分顯示，當恐懼成為政治與輿論的核心邏輯時，任何行為都可能被解讀為威脅，任何人都可能被視為敵人。製造恐懼，激起憤怒，喚起仇恨成為最佳的政治話語。先要找尋外在的強敵，這一點也不難，強國就在你身邊。然後，挖掘人民內部的「叛徒」。最後就是短捷有力的口號，「XXX賣台！」「XXX叛國！」三、怒恨的蔓延：從情緒到行動每個人只要為了抗拒和「打倒敵人」，都可以一本正經裝模作樣地胡說。把二手或三手的流言，或網上的留言，當成證據和「真相」。甚至根本不需要假借二手或三手的信息，而是自己「原創」。憑藉著大膽推理或懷疑，創造出一個事實。只要融匯進怒恨的因子，從不缺乏跟進和傳播者。於是，所有的「強敵」都會應聲倒下。如果敵人根本不存在，也可以製造一個出來。一個看得見的敵人，才能維持群眾持續的狂熱和恐懼，才能維持怒恨的力量。恐懼與怒恨的擴散，逐漸侵蝕著台灣社會的每一個層面。從文化符號的過度解讀，到學生交流的高度警戒，甚至到日常消費行為，任何與中國相關的事物都可能被視為威脅或滲透。當情緒成為社會的主導邏輯時，事實便不再重要，所有的討論都淪為情緒化的宣洩。四、焦慮的社會：理性的全面崩解最能打動人的政治語言，往往充滿狂熱粗魯的偏見，雖然殘酷無情，但卻效果顯著。在當下的台灣，這樣的語言不僅主導了政治，也滲透到了社會的每個角落，讓謠言與偏見取代了真相與理性。鼓動怒火者，最終會被火焰燒灼；渲染仇恨者，最後會被仇恨淹沒。當恐懼與怒恨被全面內化，台灣將不再是一個理性的社會，而是一個以情緒與對立為基礎的集體焦慮社會。恐懼與怒恨，本應是面對危機的短暫情緒反應，卻因其易於操控，成為摧毀理性的長期武器。在當前的台灣，停止製造敵人，停止以情緒化的方式思考與討論，是社會走向和諧健康的唯一途徑。我們需要的是重建理性的能力，用包容化解分歧，用思辨應對挑戰。唯有如此，我們才能真正走出恐懼與怒恨的陰影，重拾我們勇氣和自信。還有，要把我們腦子「降溫」，確保正常智能運作。以免「超頻」失控！●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com