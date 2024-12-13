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為防國民黨在今（13）日立法院會，提變更議程闖關選罷法修法，綠委一早便排隊登記發言並占領主席台，不讓議事進行。民眾黨立院黨團總召黃國昌痛罵民進黨是打算在國會戒嚴嗎？更在立院議場直播大罵，「到底還要鬧多久?」民眾黨團在9點50分於議場前舉行記者會，總召黃國昌對於綠委再度佔據議場發言台表達遺憾，他說，台灣做為民主法制國家，大家有不同意見很正常，但問題是無論如何，還是應該依照民主程序、法令程序進行國會議事，不希望台灣國會一而再、再而三透過暴力方式，杯葛議事程序。黃國昌痛批「向在野黨團展示，凡不依照我的意思，我就癱瘓國會」，這樣惡性循環下去，他要請教民進黨、也就是台灣今天的執政黨，你們是要打算在國會議場內「搞戒嚴嗎」？黃國昌隨後回到議場，但不是到立委的座位上，與民眾黨團主任陳智菡到議場2樓記者席，透過直播說明議場狀況，議場內的民進黨立委看到黃國昌在2樓直播，大喊「黃國昌下來，在記者那邊幹什麼？要進來開會」、「黃國昌嚇到不敢回來」。黃國昌表示，「現在是我的言論自由都沒有，管的非常的寬」，並痛批民進黨到底還要鬧多久，不要再亂國會、搞戒嚴。黃國昌還說，「我們做人是很有品，剛才協商民進黨總召柯建銘還在那邊抽煙，我有那麼LOW拿手機拍嗎？」他告訴柯建銘要民進黨的委員跟助理不要搞那麼沒格調的事，「我們在那邊直播，他們在那邊叫囂，反正民進黨貫徹就是綠能你不能。」黃國昌還說，民進黨立委在議場內叫囂，這就是民進黨立委的水準，黃國昌也表示，民眾黨團已經提出延會動議，開會開到晚上12點，他要看民進黨還要亂多久。