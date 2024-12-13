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▲尹錫悅戒嚴風波至今未歇，韓國政壇持續混亂。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國總統彈劾流程一次掌握。（圖／NOWnews社群中心製作）

深陷戒嚴風暴的韓國總統尹錫悅，12日早上發表全國電視講話，強調戒嚴正當，稱自己絕不主動下台，與彈劾案正面對決。在明（14）日尹錫悅第二次彈劾案表決時，執政黨國民力量黨究竟會有多少議員投下贊成票成為焦點。如今國民力量黨對於是否彈劾尹錫悅意見分歧，已表態支持彈劾的國民力量議員金相旭透露，因此收到很多死亡威脅，感到被霸凌被孤立十分痛苦，但會堅持做正確的事，直呼尹錫悅才是保守派的叛徒，造成保守派分裂的不是支持彈劾的議員，而是堅拒自己下台的尹錫悅。根據韓媒《News1》報導，金相旭昨晚在CBS電台時事廣播節目中透露個人心聲，表示在公開表態支持彈劾後，收到許多民眾的死亡威脅，在國民力量黨內也感到被孤立被霸凌，十分痛苦。被問到是否許多人勸說他回心轉意，金相旭表示剛開始確實有很多人試圖說服他，但是自從公開在媒體前表態支持彈劾後，「說服我的人就沒有了，反而出現了很多威脅我的人」。金相旭未詳細說明所謂的威脅具體形式為何，節目中的另位嘉賓，前國民力量黨國會議員金雄則幫忙補充，稱黨威脅議員最常見的手段就是下次選舉時不予提名。金相旭表示，自己的選區蔚山市是保守派的傳統票倉，所以地方上對於他支持彈劾也有許多反彈，「現在我根本無法去蔚山」。儘管如此，金相旭強調自己還是會堅持做對的事。金相旭今日在韓國國會前獨自舉著支持彈劾的標語海報，進行一人示威，呼籲其他國民力量黨國會議員「拿出勇氣」。金相旭表示，保守派的叛徒是尹錫悅，造成保守派分裂的人也是尹錫悅，就算自己因此在黨內走不下去，也會堅持彈劾。金相旭指出，如今國民力量黨新任院內代表權性東議員是親尹派，他能感受到黨內有關彈劾的氣氛不斷發生變化，在明天投票前，營造出彈劾是民意所向、大勢所趨的氣氛十分關鍵。